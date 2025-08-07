Sesko mang 'vũ khí' đáng sợ trở lại MU sau thời Ronaldo

Nếu gia nhập MU, tiền đạo Benjamin Sesko được kỳ vọng tạo được sức ảnh hưởng tương tự huyền thoại Cristiano Ronaldo.

Sesko là "bom tấn" đáng chờ đợi của MU.

Những cú bật nhảy của Ronaldo tại MU trở thành thương hiệu, khiến nhiều hàng thủ phải khiếp sợ. Sắp tới, Sesko có thể mang "vũ khí" này trở lại Old Trafford.

Cách đây 8 năm, khi còn ở Slovenia, Sesko gây chú ý với một video ghi lại khoảnh khắc anh nhảy cao đến mức có thể chạm vào rổ bóng rổ, với chiều cao tiêu chuẩn là 3 m. Video này thu hút sự chú ý của bộ phận tuyển dụng tại Salzburg. Và từ đó, hành trình của Sesko bắt đầu.

Khi mới 16 tuổi, Sesko chuyển đến Áo, nơi anh dành 4 năm để phát triển kỹ năng chơi bóng trước khi gia nhập Leipzig. Kể từ đó, Sesko trở thành một trong những tiền đạo đáng gờm nhất châu Âu. Hiện tại, Sesko cao 1,95 m và có những cú bật nhảy ước tính lên tới 1,2 m.

Khi còn Ronaldo trong đội, MU rất nguy hiểm ở khi triển khai cách chơi tạt cánh đánh đầu. Siêu sao người Bồ Đào Nha từng bật nhảy đến 2,93 m trong một trận đấu, khiến hàng thủ đối phương chao đảo. Sesko được kỳ vọng có thể tái hiện phong cách chơi bóng của CR7 tại sân Old Trafford.

Ở mùa 2024/25, khi chơi cho Leipzig, Sesko được trang chủ Bundesliga ghi nhận là tiền đạo không chiến tốt nhất giải, với tỷ lệ chiến thắng 58,97%.

Sesko không chiến rất giỏi.

Thể chất của Sesko được đánh giá rất lý tưởng để chơi tại Premier League, giải đấu đòi hỏi thể trạng tuyệt hảo và nền tảng thể lực tốt. Ngoài khả năng bật nhảy, những cú sút xa của Sesko cũng rất đáng gờm.

HLV Ruben Amorim của MU sẽ tận dụng sức mạnh phi thường của Sesko trong mùa giải này để giúp đội bóng khôi phục sức tấn công. Khả năng không chiến, tốc độ và sức mạnh của Sesko sẽ là mối đe dọa lớn đối với hàng phòng ngự đối phương.

Tất nhiên, Sesko vẫn cần nỗ lực hơn để cải thiện độ chính xác trong những cú sút và tỷ lệ chuyển hóa cơ hội. Ngoài ra, áp lực thi đấu tại Premier League cũng khác xa Bundesliga.

Nhưng với tài năng được kiểm chứng trong thời gian qua, Sesko có cơ hội để trở thành một ngôi sao lớn cho MU trong những năm tới.

Rashford tỏa sáng sau khi rời MU Marcus Rashford góp công vào chiến thắng 5-0 của Barcelona trước Daegu tối 4/8.