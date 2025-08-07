Mức lương khổng lồ của Nunez ở Al Hilal

Tiền đạo người Uruguay gật đầu với Al Hilal sau khi CLB Saudi Arabia đáp ứng phí chuyển nhượng Liverpool yêu cầu.

Nunez chuẩn bị ký hợp đồng ba năm tại Al Hilal.

Theo The Guardian, CLB Al Hilal đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Darwin Nunez từ Liverpool với mức phí chuyển nhượng 53 triệu euro. Chân sút người Uruguay dự kiến bay sang Saudi Arabia vào cuối tuần này để kiểm tra y tế, trước khi ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm cùng mức thu nhập lên tới 30 triệu euro mỗi mùa.

Nguồn tin từ Gulf Times cho biết Nunez thậm chí có thể nhận lương cao hơn cả mức mà Al Hilal từng đề nghị với Victor Osimhen - ngôi sao từ chối lời mời của đội bóng Saudi Arabia trước đó. Về phía Nunez, anh cũng sẵn sàng chia tay Anfield để tìm kiếm cơ hội hồi sinh sự nghiệp sau quãng thời gian không như kỳ vọng tại Premier League.

Ban đầu, cựu tiền đạo Benfica vẫn ưu tiên ở lại châu Âu nhằm duy trì cơ hội cạnh tranh suất dự World Cup 2026. Tuy nhiên, những liên hệ từ Serie A - nơi các CLB tỏ ra dè dặt về tài chính - không thể đáp ứng mức phí mà Liverpool yêu cầu. Sau quá trình cân nhắc, Nunez gật đầu với lời đề nghị đầy hậu hĩnh từ Al Hilal.

Thương vụ này cũng mở đường cho Liverpool dốc toàn lực theo đuổi Alexander Isak - mục tiêu số một cho vị trí trung phong mùa tới. Đáng chú ý, Nunez từng gia nhập "The Kop" vào mùa hè 2022 với mức phí hơn 80 triệu euro, nhưng giờ đây CLB nước Anh đành chấp nhận bán lỗ để tái thiết hàng công theo định hướng mới.

Với Al Hilal, HLV Simone Inzaghi cuối cùng cũng đã tìm thấy cái tên thay thế cho Osimhen trong kế hoạch nâng cấp hàng tiền đạo mùa hè này.