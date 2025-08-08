Ter Stegen cấm bác sĩ Barca tới nhà

Quan hệ giữa Marc-André ter Stegen và Barcelona đang lao dốc không phanh.

Mối rạn nứt giữa Ter Stegen và Barcelona ngày càng sâu.

Nguồn cơn bắt đầu từ ca phẫu thuật của Ter Stegen tại Bordeaux. Dù đội ngũ y tế của Barca có mặt trong phòng mổ, quá trình hậu phẫu nhanh chóng bộc lộ khoảng trống niềm tin.

Khi các bác sĩ CLB đề nghị tới nhà riêng để kiểm tra tiến trình hồi phục, thủ môn người Đức lập tức từ chối, khẳng định không chấp nhận bất kỳ cuộc thăm khám tại gia nào. Thay vào đó, anh chỉ đồng ý tuân thủ phác đồ điều trị tại trung tâm huấn luyện Ciutat Esportiva, trong khuôn khổ và điều kiện do chính mình kiểm soát.

Thời gian qua, ban lãnh đạo Barca tiếp tục gia tăng sức ép. Họ tạm thời tước băng đội trưởng của Ter Stegen, đồng thời liên tục đe dọa áp dụng các biện pháp kỷ luật.

Một cuộc gặp để “hạ nhiệt” tình hình giữa thủ môn 33 tuổi, ê-kíp cố vấn và bộ phận thể thao từng được lên kế hoạch, nhưng rốt cuộc không diễn ra. Theo nhiều nguồn tin, chính Ter Stegen hiện cũng không còn mặn mà với bất kỳ cuộc đối thoại nào.

Mâu thuẫn càng trở nên nghiêm trọng khi Ter Stegen kiên quyết từ chối ký vào báo cáo y tế gửi La Liga, văn bản có thể xác nhận anh sẽ vắng mặt hơn bốn tháng. Sự xác nhận này là điều kiện để CLB rút tên thủ thành người Đức khỏi danh sách thi đấu và giải phóng 80% quỹ lương cho các thương vụ khác. Không có chữ ký của cầu thủ, kế hoạch bổ sung nhân sự của CLB gần như tắc nghẽn.

Bản thân Ter Stegen và bác sĩ phẫu thuật Amelie Leglise đều tin rằng anh sẽ trở lại sớm hơn nhiều so với mốc bốn tháng mà CLB đề xuất. Đây không chỉ là bất đồng về thời gian hồi phục, mà còn phản ánh sự đổ vỡ niềm tin giữa một thủ môn trụ cột và Barca mà anh gắn bó suốt gần một thập kỷ.

Nếu tình hình không được tháo gỡ, cuộc khủng hoảng Ter Stegen có thể trở thành phép thử khắc nghiệt nhất cho khả năng quản trị khủng hoảng của Barcelona trong mùa giải mới.