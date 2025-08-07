Đòn trừng phạt của Barcelona với Ter Stegen

Barcelona đang cân nhắc các biện pháp kỷ luật đối với thủ môn Marc-Andre ter Stegen sau những xung đột trong vài ngày qua.

Ter Stegen nguy cơ bị tước băng đội trưởng Barcelona. Ảnh: Reuters.

Theo Mundo Deportivo, những hành động gần đây của Ter Stegen khiến các quan chức Barcelona, bao gồm chủ tịch Joan Laporta và Giám đốc Thể thao Deco, không hài lòng. Đội ngũ lãnh đạo CLB đang xem xét thu hồi băng đội trưởng từ tay thủ môn người Đức.

Hiện tại, Barcelona vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề đội trưởng. Laporta và Deco dự kiến sẽ có cuộc họp với HLV Hansi Flick để thảo luận về tình hình trước khi đưa ra hành động cụ thể.

Ter Stegen vừa trải qua ca phẫu thuật lưng lần thứ hai vào ngày 20/7 và thông báo rằng anh sẽ nghỉ ba tháng. Barcelona muốn tận dụng khoảng thời gian nghỉ của Ter Stegen để đăng ký tân binh Joan Garcia. Vấn đề nảy sinh khi La Liga yêu cầu phải có sự đồng thuận bằng văn bản từ Ter Stegen để tiếp nhận hồ sơ y tế, nhưng thủ thành này từ chối ký.

Điều này khiến ban tổ chức giải đấu không thể triệu tập hội đồng y tế để đưa ra phán quyết. Hiện tại, phía Ter Stegen và Barcelona được cho là đã cắt đứt liên lạc, làm cho mâu thuẫn càng thêm bùng nổ.

Sau chuyến du đấu thành công tại châu Á, Barcelona sẽ tiếp tục có trận đấu giao hữu gặp Como của HLV Cesc Fabregas trong khuôn khổ Joan Gamper Trophy vào ngày 11/8.

