Neymar giờ chỉ còn là cái tên để bán áo đấu

Neymar trở lại Santos với nhiều kỳ vọng, nhưng chỉ mang đến những khoảnh khắc chớp nhoáng, tranh cãi và thất vọng. Giấc mơ hồi hương đang dần biến thành cuộc chia tay lặng lẽ.

Neymar cần thể hiện nhiều hơn nếu muốn góp mặt trong thành phần tuyển Brazil dự World Cup 2026.

Neymar từng viết “Eu vou mas, eu volto!” - “Tôi đi, nhưng tôi sẽ trở lại!” - trong phòng thay đồ sân Vila Belmiro vào năm 2013 như một lời hứa gửi lại Santos. Hơn một thập kỷ sau, anh giữ lời.

Nhưng điều mà Neymar và người hâm mộ mong đợi về một chương cuối huy hoàng tại quê nhà đang ngày càng trở nên xa vời.

Neymar chưa đáp ứng được kỳ vọng

Trở lại Brazil sau giai đoạn thất vọng tại Al-Hilal, Neymar vẫn là cầu thủ đắt giá nhất thế giới, nhưng hình ảnh đã sứt mẻ đáng kể. Anh ký hợp đồng ngắn hạn năm tháng với Santos vào tháng 1/2025, bắt đầu bằng sự chào đón nồng nhiệt và những tuyên bố hùng hồn về khát khao cống hiến.

Màn tái xuất tưởng như tràn đầy cảm hứng khi Neymar ghi bàn vào lưới Flamengo, giúp Santos hạ đội đầu bảng. Nhưng chiến thắng ấy nhanh chóng bị nhấn chìm bởi chuỗi kết quả nghèo nàn: chỉ 5 chiến thắng sau 17 trận, đội bóng vật lộn với nguy cơ xuống hạng.

Vấn đề không chỉ nằm ở phong độ tập thể. Neymar, dù có vài khoảnh khắc toả sáng, không còn là chính mình.

Anh dính chấn thương, vắng mặt ở bán kết giải bang São Paulo, nhưng bị bắt gặp ở lễ hội Sambadrome vài ngày trước đó. Sự thiếu nhiệt huyết được thể hiện rõ qua khoảnh khắc “khởi động cho có” rồi ngồi xuống ngay lập tức - hình ảnh lan truyền trên mạng như biểu tượng cho sự nửa vời.

Neymar chưa đáp ứng được kỳ vọng tại Santos.

Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm sau trận thua Internacional. Neymar tưởng chừng đã gỡ hòa ở phút 95, ăn mừng cuồng nhiệt, nhưng bàn thắng bị từ chối vì việt vị. Anh phản ứng dữ dội, rồi mâu thuẫn gay gắt với một cổ động viên ngay sau trận - vụ việc được ghi hình và lan truyền rộng rãi.

Người hâm mộ này nói rằng chỉ muốn Neymar thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhưng đổi lại là sự xúc phạm. Neymar phản bác, khẳng định mình bị xúc phạm cá nhân, bị gọi là “kẻ cơ hội” và bị nhắm vào gia đình.

Câu chuyện không dừng lại ở lời qua tiếng lại. Nó cho thấy sự rạn nứt ngày một lớn giữa biểu tượng và chính những người từng tôn thờ anh.

Mọi thứ càng phức tạp khi cha Neymar tuyên bố anh trở lại Santos "chỉ để hồi phục", còn thi đấu chỉ là phụ. Với một cầu thủ từng được kỳ vọng sẽ trở thành Pelé tiếp theo, lời nói ấy chẳng khác nào gáo nước lạnh dội vào niềm tin của người hâm mộ.

Những lời chỉ trích

Chuyên gia Walter Casagrande thẳng thắn chỉ trích: "Họ đang biến Santos thành khu nghỉ dưỡng". Trong khi đó, nhà bình luận Felipe Noronha nhìn nhận thực tế hơn: "Neymar đem lại giá trị thương mại to lớn - áo đấu bán chạy, mạng xã hội tăng trưởng, nhà tài trợ tìm đến. Nhưng trên sân, những gì anh thể hiện chưa tương xứng với mức lương và danh tiếng".

Neymar ghi 3 bàn sau 9 trận ở giải vô địch quốc gia, và vừa có cú đúp trong chiến thắng 3-1 trước Juventude - tia hy vọng đầu tiên sau nhiều tháng u ám. Khi được hỏi liệu đó có phải thông điệp gửi đến ban huấn luyện tuyển Brazil, anh đáp: “Tôi không cần chứng minh gì với ai cả”.

Một tuyên bố đầy kiêu hãnh, nhưng liệu Carlo Ancelotti - người sẽ dẫn dắt Selecao tại World Cup 2026 - có đồng tình?

Neymar giờ không còn như xưa.

Hợp đồng của Neymar với Santos được gia hạn đến hết năm. Nhưng tương lai vẫn mù mịt. Dù thị trường chuyển nhượng châu Âu còn mở, không nhiều đội bóng sẵn sàng đánh cược với một cầu thủ hay chấn thương, nhiều ồn ào, và không còn giữ phong độ đỉnh cao.

Santos vẫn hy vọng anh sẽ là cứu tinh giúp họ trụ hạng. Nhưng nếu viễn cảnh xuống hạng trở thành hiện thực, gần như chắc chắn Neymar sẽ ra đi. Khi đó, chương hồi hương mang màu hoài niệm của Neymar có thể kết thúc không phải bằng huy hoàng, mà bằng một sự thất vọng lặng lẽ.

