Juventus dậy sóng với tin đồn Neymar

Trong cuộc phỏng vấn với La Gazzetta dello Sport, trung vệ người Brazil của Juventus - Gleison Bremer - bất ngờ nhắc đến khả năng Neymar kết thúc sự nghiệp tại châu Âu trong màu áo "Bà đầm già". "Sẽ rất tuyệt nếu có anh ấy ở đây", Bremer nói. Câu nói ngắn gọn nhưng khơi dậy cả làn sóng phấn khích tại Turin.

Báo chí Italy nhanh chóng so sánh viễn cảnh này với vụ chiêu mộ Cristiano Ronaldo từ Real Madrid năm 2018 - cũng ở tuổi 33. Tuy nhiên, theo phân tích từ Gazzetta, thương vụ Neymar được đánh giá "bền vững hơn về mặt tài chính", nhất là khi Juventus đang được hưởng lợi từ chính sách thuế ưu đãi cho các cầu thủ ngoại quốc tại Serie A.

Mặc dù khó khăn trong đàm phán là điều hiển nhiên - đặc biệt khi Juventus đang có tài năng trẻ Kenan Yildiz thi đấu ở vị trí tương đồng - song truyền thông Italy cho rằng giá trị thương hiệu mà Neymar mang lại sẽ khiến bất kỳ CLB nào cũng phải cân nhắc nghiêm túc. “Anh ấy không chỉ là cầu thủ - mà là biểu tượng toàn cầu”, bài báo nhận định.

Việc trở lại châu Âu thi đấu vào mùa giải 2025/26 sẽ là cơ hội lý tưởng để Neymar lấy lại phong độ trước kỳ World Cup 2026 tại Mỹ, Mexico và Canada. Thể lực là một dấu hỏi lớn, nhưng không ai phủ nhận kỹ thuật và đẳng cấp của Neymar - người từng là nỗi ám ảnh của hàng thủ Juventus trong trận chung kết Champions League 2015.

"Anh ấy có thể là lớp trang trí hoàn hảo cho một đội hình đang hoàn thiện, nhưng không phải là trung tâm cho tương lai", Gazzetta nhận định.

Tuy nhiên, giá trị thương mại mà Neymar mang lại lại là điều không thể bỏ qua. Tại Santos, công ty quản lý hình ảnh của anh đạt được thỏa thuận chia sẻ doanh thu quảng bá, ước tính gần 100 triệu euro - chưa kể lương cứng khoảng 2 triệu euro mỗi mùa. Với Juventus, thương hiệu Neymar có thể một lần nữa tạo ra hiệu ứng toàn cầu như Ronaldo từng làm trước đó.

Một thương vụ khó xảy ra, nhưng không phải không thể. Chỉ vài câu nói từ một đồng hương, và cả nước Italy lại bắt đầu mơ về ngày Neymar khoác áo sọc trắng đen, tung hoành tại Allianz Stadium, và viết chương cuối đáng nhớ cho sự nghiệp rực rỡ của mình.

