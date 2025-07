Khoảnh khắc xấu hổ của Neymar

Ở vòng 16 giải VĐQG Brazil, Santos bị Internacional dẫn với tỷ số 1-2 tới tận phút đầu tiên của thời gian bù giờ. Neymar và các đồng đội buộc dồn toàn lực lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ. Khi ấy, cựu sao Barcelona tưởng chừng ghi bàn.

Sau khi một pha treo bóng bị cản phá, Neymar thực hiện cú sút nửa volley bằng chân trái hướng về cầu môn. Thủ môn Sergio Rochet của Internacional xuất sắc cản phá bóng văng trúng xà ngang. Lúc này, quả bóng cho cảm giác từ từ lăn qua vạch vôi.

Khán giả nhà reo hò như thể đội nhà ghi bàn, còn Neymar chạy tới ăn mừng với các cổ động viên. Trong cơn vui mừng, tiền đạo 33 tuổi đá mạnh vào cột cờ góc, khiến nó bị gãy. Anh suýt cởi áo ăn mừng, song nhận ra Rochet ôm gọn bóng và trận đấu tiếp tục diễn ra.

Neymar vung tay trong tuyệt vọng, rồi gục xuống, trong khi các cổ động viên vẫn tin anh đã ghi bàn, mặc dù trọng tài không công nhận. Giải VĐQG Brazil có sử dụng VAR và quyết định cuối cùng không thay đổi. Internacional giữ vững tỷ số thắng 2-1.

Màn trở lại quê nhà chơi bóng của Neymar sau quãng thời gian gặp khó khăn tại Saudi Arabia chưa suôn sẻ như mong đợi. Ngôi sao người Brazil ghi 4 bàn thắng sau 17 trận đấu trên mọi đấu trường mùa này, đồng thời có 3 kiến tạo.

Santos hiện đứng ở vị trí 17, ở khu vực xuống hạng, với chỉ 14 điểm sau 15 trận đấu. Tháng trước, Neymar bị đuổi khỏi sân vì hành động cố ý dùng tay đẩy bóng vào lưới.

