Neymar tỏa sáng

Trận đại chiến giữa Santos và Flamengo không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ khi Neymar trở thành người định đoạt cục diện bằng bàn thắng duy nhất cho đội chủ sân Vila Belmiro. Dù chơi không quá nổi bật trong phần lớn thời gian, siêu sao số 10 vẫn biết cách lên tiếng đúng lúc để mang về 3 điểm trọn vẹn.

Đây là trận đấu đặc biệt khi Robinho Jr, con trai của Robinho, lần đầu tiên ra sân chuyên nghiệp trong màu áo Santos. Cầu thủ trẻ mang áo số 7 được HLV Clever Xavier tung vào sân ở phút 65 và đánh dấu cột mốc quan trọng của sự nghiệp trong một trận đấu đỉnh cao.

Flamengo cầm bóng nhiều và kiểm soát thế trận tốt nhưng thiếu sắc sảo ở những tình huống cuối cùng. Plata hay De Arrascaeta cố gắng tạo đột biến nhưng không đủ sức nặng để xuyên phá hàng thủ chơi đầy tập trung của Santos.

Trong khi đó, Neymar bị kèm chặt và hiếm khi có khoảng trống để thể hiện. Tuy nhiên, bản lĩnh của một ngôi sao lớn lên tiếng đúng lúc. Neymar tận dụng cơ hội ở phút 85 với pha khống chế gọn gàng, xoay người dứt điểm lạnh lùng mang về chiến thắng cho Santos.

Filipe Luis và các học trò có lẽ sẽ tiếc nuối với một trận đấu họ kiểm soát phần lớn nhưng lại thiếu sắc bén. Trận thua khiến Flamengo chỉ còn đứng trên các đội xếp sau nhờ hiệu số phụ. Với Santos, họ tạm leo lên vị trí thứ 13 sau 14 vòng đấu.

