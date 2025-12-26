Khi Madrid quay lưng, Sneijder đổi vận mệnh châu Âu

Bị Real Madrid gạch tên, Wesley Sneijder chỉ mất 48 giờ để bước vào cuộc phiêu lưu cùng Jose Mourinho và viết nên một trong những chương huy hoàng nhất lịch sử Champions League.

Sneijder gặt hái thành công vang dội ở Inter Milan.

Không phải mọi cuộc chia tay với Bernabeu đều kết thúc bằng nước mắt. Với Wesley Sneijder, đó là khởi đầu cho một câu chuyện mang màu điện ảnh. Anh nhớ lại khoảnh khắc bị Real Madrid thông báo đã “hết thời”. Không lời giải thích dài dòng, không kế hoạch tái sinh. Chỉ một thông điệp ngắn gọn rằng anh không còn nằm trong tương lai của CLB.

48 giờ sau, điện thoại đổ chuông. Người gọi là Jose Mourinho. “Hãy đến Inter Milan. Chúng ta sẽ khiến cả thế giới phải sửng sốt”, Mourinho nói. Sneijder không cần suy nghĩ lâu. Anh hiểu rằng Mourinho không gọi để an ủi. Ông gọi để giao một sứ mệnh.

Inter Milan khi ấy đang tìm mảnh ghép cuối cùng để lột xác. Mourinho có phòng thay đồ, có kỷ luật thép, có khát vọng. Ông chỉ thiếu một bộ não đủ lạnh để điều khiển cả hệ thống. Sneijder trở thành mắt xích ấy.

Tại Giuseppe Meazza, Sneijder không còn là cầu thủ thừa. Anh là trung tâm của mọi pha lên bóng. Chơi sau lưng Diego Milito, kết nối Cambiasso với Eto’o, điều tiết nhịp độ trận đấu theo cách của một nhạc trưởng. Inter không còn dựa vào cảm hứng. Họ vận hành bằng sự chính xác.

Mùa giải 2009/10 biến Sneijder thành biểu tượng. Inter vô địch Serie A, Coppa Italy và Champions League. Cú ăn ba đầu tiên trong lịch sử bóng đá Italy. Và cay đắng nhất cho Real Madrid là nơi Inter nâng cao chiếc cúp bạc lại chính là sân Bernabéu. Trên thảm cỏ từng quay lưng với anh, Sneijder bước lên bục cao nhất châu Âu.

Sneijder vừa tiết lộ nhiều điều về Jose Mourinho.

Câu chuyện ấy không chỉ là chiến thắng cá nhân. Nó là minh chứng cho tầm nhìn của Mourinho. Ông không nhìn cầu thủ qua một mùa giải. Ông nhìn họ qua bản lĩnh. Khi Madrid thấy một cầu thủ bị đào thải, Mourinho thấy một mũi nhọn để xuyên thủng cả lục địa.

Sneijder còn kể rằng nếu Mourinho kế nhiệm Sir Alex Ferguson ở Manchester United, anh sẽ theo ông đến Old Trafford. Một câu nói nửa đùa, nửa thật, nhưng chứa đựng sự tôn thờ tuyệt đối. Với Sneijder, Mourinho không phải HLV. Ông là người tái định nghĩa sự nghiệp của anh.

Thử hình dung Premier League khi ấy nếu điều đó xảy ra. Mourinho mang theo Sneijder, kéo theo triết lý thực dụng và kỷ luật. Manchester United có thể đã bước sang một kỷ nguyên khác. Sự thống trị của các đối thủ có lẽ đã bị chặn đứng sớm hơn. Và theo cách nói hài hước của Sneijder, cả giải đấu có thể phải cần “liệu pháp tâm lý”.

Nhưng bóng đá không sống bằng giả định. Thứ còn lại là di sản. Sneijder rời Real trong tâm thế của người bị bỏ rơi. Anh rời Inter như một huyền thoại. Đó là khoảng cách giữa việc bị đánh giá thấp và được đặt đúng chỗ.

Trong thế giới mà danh vọng có thể thay đổi chỉ sau một cuộc điện thoại, Sneijder là bằng chứng sống cho một chân lý đơn giản. Khi một cánh cửa khép lại, chưa chắc đó là kết thúc. Đôi khi, đó chỉ là lời mời bước vào chương rực rỡ nhất đời cầu thủ.