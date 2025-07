Màn dạo chơi đắt đỏ của Neymar tại Saudi Arabia

Chấn thương đầu gối nghiêm trọng khiến Neymar gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ. Trong suốt thời gian chơi bóng ở Saudi Arabia, Neymar chỉ có 7 lần ra sân, ghi 1 bàn và có 3 lần kiến tạo. Tổng thời gian thi đấu của anh chỉ là 428 phút.

Thương vụ chuyển nhượng Neymar từ PSG khiến Al Hilal tiêu tốn 90 triệu euro, cộng với mức lương 100 triệu euro mỗi năm cho tiền đạo người Brazil.

Theo Marca, hợp đồng hai năm của Neymar trị giá 200 triệu euro, nhưng chưa bao gồm các hợp đồng tài trợ. Neymar có thể đã kiếm thêm 163 triệu euro nữa nếu tích cực tham dự các sự kiện và hoạt động quảng bá ở Saudi Arabia.

Al Hilal kỳ vọng bản hợp đồng lịch sử này sẽ giúp CLB nâng tầm, nhưng mọi chuyện lại đi theo hướng ngược lại.

Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Neymar cũng khiến Al Hilal tốn thêm 62 triệu euro. Tính tổng cộng, đội bóng hàng đầu Saudi Pro League đã chi ra khoảng 302 triệu euro cho thương vụ Neymar, chưa kể đến khoản thu nhập bổ sung 163 triệu euro mà anh có thể kiếm được. Đổi lại là màn trình diễn dưới mức kỳ vọng của Neymar.

Với 1 bàn và 3 kiến tạo sau 7 trận, Neymar ước tính bỏ túi 43 triệu euro cho mỗi lần ra sân và 705.000 euro cho mỗi phút thi đấu. Nếu tính theo đóng góp bàn thắng, con số này lên tới 75,5 triệu euro cho mỗi pha lập công và kiến tạo.

Marca mô tả màn dạo chơi của Neymar tại Saudi Arabia kết thúc chóng vánh và thiếu điểm nhấn. Ngôi sao người Brazil chỉ gây chú ý khi xuất hiện tại các sự kiện, thay vì để lại màn trình diễn bùng nổ trên sân cỏ.

