Mức giá để MU sở hữu Gallagher

MU cân nhắc nghiêm túc khả năng chiêu mộ Conor Gallagher, nhưng cái giá để đưa tiền vệ người Anh về Old Trafford không hề rẻ.

Gallagher trở thành mục tiêu chuyển nhượng của MU.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, "Quỷ đỏ" vẫn duy trì sự quan tâm đặc biệt tới cầu thủ hiện khoác áo Atletico Madrid, trong bối cảnh HLV Ruben Amorim có kế hoạch tăng cường tuyến giữa.

Nguồn tin cho biết, MU giữ liên lạc thường xuyên với người đại diện của Gallagher nhằm nắm bắt tình hình và tìm kiếm cơ hội phù hợp trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, tham vọng của MU vấp phải lập trường cứng rắn từ phía Atletico Madrid.

Đội bóng thủ đô Tây Ban Nha gửi đi thông điệp rõ ràng rằng họ chỉ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được đề nghị mua đứt với mức phí khoảng 30 triệu euro. Atletico kiên quyết nói không với mọi phương án mượn cầu thủ, kể cả bản hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt.

Romano khẳng định thông điệp đội bóng La Liga gửi tới MU rất dứt khoát. Đó lá MU phải mua đứt, hoặc không có bất kỳ thỏa thuận nào. Điều này buộc ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" phải tính toán kỹ lưỡng. Nếu thực sự muốn đưa Gallagher trở lại Ngoại hạng Anh, MU phải chấp nhận chi ngay 30 triệu euro.

Đây không phải là quan điểm mới của "Los Rojiblancos". Ở giai đoạn cuối kỳ chuyển nhượng hè 2025, MU nỗ lực thực hiện thương vụ vào phút chót nhưng không thành công vì không đáp ứng được yêu cầu từ phía đối tác. Đến lúc này, thái độ của Atletico không thay đổi.

Ở chiều ngược lại, MU có kế hoạch bán Manuel Ugarte và thậm chí chia tay Casemiro trong thời gian tới.