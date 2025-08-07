Lamine Yamal và Dembele khuấy đảo cuộc đua Quả bóng Vàng

Cuộc đua tới Quả bóng Vàng 2025 đang bước vào giai đoạn gay cấn khi France Football chuẩn bị công bố danh sách 30 đề cử trong thời gian ngắn tới.

Lamine Yamal là ứng viên nặng ký cho danh hiệu Quả bóng Vàng.

Sau chiến thắng mang tính lịch sử của Rodri năm ngoái, bóng đá Tây Ban Nha tiếp tục đặt kỳ vọng lớn vào cái tên mới: Lamine Yamal.

Vừa tròn 18 tuổi, thần đồng của Barcelona đã có mùa giải bùng nổ, góp công lớn vào cú ăn ba quốc nội của đội chủ sân Camp Nou với 18 bàn thắng và 22 kiến tạo sau 55 trận. Không chỉ là hiện tượng tuổi teen, Yamal đang chứng minh anh là trụ cột thực sự của Barcelona lẫn đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, đối thủ lớn nhất của Yamal trong cuộc đua này lại đến từ Paris: Ousmane Dembele. Cầu thủ chạy cánh người Pháp có mùa giải hay nhất sự nghiệp, dẫn dắt PSG giành cú ăn ba quốc nội và đặc biệt là danh hiệu Champions League đầu tiên trong lịch sử đội bóng.

Với 35 bàn và 16 kiến tạo sau 53 trận, Dembele vượt xa những gì anh từng thể hiện tại Barcelona trước đây.

Ở lần bầu chọn trước, có tới 6 tuyển thủ Tây Ban Nha góp mặt trong danh sách rút gọn gồm Rodri, Lamine Yamal, Dani Carvajal, Alex Grimaldo, Nico Williams và Dani Olmo. Tuy nhiên, mùa giải hiện tại đã chứng kiến sự thay đổi lớn.

Rodri và Carvajal phần lớn phải ngồi ngoài vì chấn thương. Olmo không còn giữ được vị trí chính thức ở Barcelona. Trong khi đó, Grimaldo và Nico Williams đều không duy trì được phong độ như mùa trước.

Cạnh tranh với Lamine Yamal sẽ là Ousmane Dembele.

Thay vào đó, những cái tên mới đang nổi lên. Pedri có mùa giải trọn vẹn không chấn thương, trở lại làm nhạc trưởng trong lối chơi của Barcelona. Còn Fabian Ruiz là mắt xích không thể thiếu trong đội hình PSG vô địch châu Âu, góp phần khẳng định vị thế của các cầu thủ Tây Ban Nha ở đẳng cấp cao nhất.

Bên cạnh sự trỗi dậy của các tài năng trẻ, nhiều tên tuổi lớn đang đối diện nguy cơ rời khỏi top 30. Artem Dovbyk, Phil Foden, Emiliano Martínez, Antonio Rüdiger... là những cái tên nhiều khả năng bị gạt ra khỏi danh sách vì phong độ sa sút hoặc đóng góp hạn chế trong mùa giải này.

Ngược lại, một thế hệ mới đầy triển vọng đang sẵn sàng chiếm lĩnh sân khấu. Raphinha, Desire Doue, Julian Alvarez, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Gianluigi Donnarumma và Robert Lewandowski đều có mùa giải ấn tượng, với những thống kê và dấu ấn đủ sức đưa họ vào danh sách đề cử. Thậm chí, một số trong đó có thể lọt top 10 nếu tiếp tục duy trì phong độ đến hết mùa.

Cuộc đua Quả bóng Vàng năm nay hứa hẹn không chỉ là màn cạnh tranh giữa hai cá nhân xuất sắc, mà còn phản ánh rõ rệt một sự chuyển giao thế hệ, nơi những ngôi sao mới như Lamine Yamal đang vươn mình mạnh mẽ để viết lại lịch sử.