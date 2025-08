Lamine Yamal và Nicki Nicole vướng tin đồn yêu đương

Theo tiết lộ từ nhà báo Javi de Hoyos - người chuyên săn tin giới giải trí Tây Ban Nha - cầu thủ trẻ của Barcelona bị bắt gặp hôn nữ ca sĩ nổi tiếng Nicki Nicole tại một hộp đêm, chỉ vài ngày sau bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 gây tranh cãi của mình.

Thông tin được De Hoyos chia sẻ trên TikTok, dựa vào lời kể từ một nguồn tin được ông mô tả là “luôn chính xác”. Theo đó, trong đêm 24/7, Yamal và Nicki Nicole cùng nhau đến một hộp đêm ven biển.

Tại đây, cả hai có những cử chỉ thân mật và được cho là đã rời đi cùng nhau lúc 4h sáng. Nhà báo này khẳng định: “Trong bữa tiệc sinh nhật, họ chưa hẹn hò chính thức, nhưng có sự tương tác rõ ràng. Mãi đến buổi đi chơi sau đó, cả hai mới thực sự thân mật”.

Không dừng lại ở đó, De Hoyos còn tiết lộ một chi tiết thú vị làm rộ lên nghi vấn hẹn hò: nhiều người tinh ý phát hiện hình nền điện thoại của Yamal trùng khớp với một bức ảnh mà Nicki Nicole từng đăng tải - với bối cảnh bức tường gạch đặc trưng phía sau. Điều này làm dấy lên suy đoán rằng Yamal không chỉ đơn thuần ngưỡng mộ nữ ca sĩ mà có thể đang giữ kỷ niệm chung từ một khoảnh khắc thân mật giữa hai người.

Sự việc diễn ra ngay sau khi Lamine Yamal tổ chức sinh nhật tuổi 18 với một bữa tiệc xa hoa nhưng cũng vướng phải chỉ trích nặng nề, do có sự xuất hiện của những người lùn được cho là được thuê để “làm trò tiêu khiển”. Dư luận đặt câu hỏi về sự nhạy cảm của một ngôi sao đang lên, đồng thời cảnh báo về trách nhiệm hình ảnh mà anh mang theo trên vai khi đã là tuyển thủ quốc gia ở tuổi vị thành niên.

Nếu tin đồn tình cảm với Nicki Nicole được xác thực, đây có thể là một trong những chuyện tình gây chú ý nhất mùa hè năm nay - không chỉ vì độ nổi tiếng của hai nhân vật chính, mà còn bởi tốc độ trưởng thành cả trong và ngoài sân cỏ của Yamal. Cầu thủ được mệnh danh là “viên ngọc mới của La Masia” đang cho thấy anh không chỉ biết cách khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương, mà còn làm chao đảo cả truyền thông giải trí xứ bò tót.

