Barca và Ter Stegen cắt đứt liên lạc

Mối quan hệ giữa Barcelona và thủ môn Marc-André ter Stegen đang rơi vào tình trạng căng thẳng tột độ.

Ter Stegen từ chỗ dựa đang trở thành rắc rối của Barca.

Ter Stegen vừa trải qua ca phẫu thuật lưng lần thứ hai vào ngày 20/7 và thông báo anh sẽ nghỉ ba tháng. Tuy nhiên, theo quy định của La Liga, chỉ khi cầu thủ vắng mặt ít nhất bốn tháng, CLB mới được phép trừ một phần lương để đăng ký người thay thế. Trong trường hợp này, Barca muốn tận dụng điều đó để đăng ký thủ môn Joan Garcia - người được HLV Hansi Flick và giám đốc Deco tin tưởng.

Vấn đề nảy sinh khi La Liga yêu cầu phải có sự đồng thuận bằng văn bản từ Ter Stegen để tiếp nhận hồ sơ y tế. Tuy nhiên, phía cầu thủ từ chối ký giấy ủy quyền, viện dẫn luật bảo vệ dữ liệu cá nhân - thứ có hiệu lực cao hơn mọi thỏa thuận giữa La Liga và Hiệp hội cầu thủ Tây Ban Nha (AFE).

Điều này khiến ban tổ chức giải đấu không thể triệu tập hội đồng y tế để đưa ra phán quyết. Trong khi đó, Barca đang nghiên cứu khả năng xử lý kỷ luật nội bộ và tìm cách buộc Ter Stegen phải hợp tác theo ràng buộc hợp đồng. Các kênh liên lạc giữa đôi bên đã bị cắt đứt, và CLB tuyên bố không chủ động nối lại đối thoại, trừ khi thủ môn người Đức chủ động đề xuất.

Ban đầu, Barca định tổ chức một cuộc họp có mặt bác sĩ Ricard Pruna và giám đốc Deco để tháo gỡ căng thẳng. Nhưng sau phản ứng cứng rắn từ phía Ter Stegen, kế hoạch này bị hủy bỏ. Hiện tại, Deco vắng mặt vì dự tang lễ của đồng đội cũ Jorge Costa ở Bồ Đào Nha, còn vụ việc thì rơi vào trạng thái chờ đợi nặng nề.

Với việc không thể tận dụng quỹ lương để đăng ký tân binh, Barca tự đẩy mình vào thế khó. Ngược lại, Ter Stegen cũng đối mặt với hệ quả nghiêm trọng: mất chỗ đứng ở CLB, bị cổ động viên chỉ trích và có nguy cơ mất suất dự World Cup 2026. Chủ tịch Barca, Joan Laporta được cho là “rất tức giận” với cách hành xử của cầu thủ này.

Tất cả khiến tình hình trở nên bế tắc. Nếu không bên nào chịu nhún nhường, cuộc khủng hoảng này có thể gây tổn thất nghiêm trọng cho cả hai phía - trên sân cỏ lẫn trong phòng họp.