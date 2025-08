Deco vẽ lại bản đồ quyền lực ở Barca

Khi Deco chính thức ngồi vào ghế Giám đốc Thể thao Barcelona vào tháng 8/2023, nhiều người vẫn còn hoài nghi về khả năng lèo lái một con tàu đang chòng chành sau thời kỳ chuyển giao đầy bất ổn. Nhưng chỉ sau chưa đầy hai năm, ông âm thầm thiết lập nền móng cho một “Barca mới” - nơi sự ổn định, trẻ trung và bền vững đang dần thay thế những hoài niệm xa xưa.

Tái thiết đội hình không cần phải là một cuộc cách mạng ồn ào trên thị trường chuyển nhượng. Với Deco, việc gia hạn hợp đồng chính là đòn bẩy chiến lược để củng cố lực lượng một cách bền vững. 19 bản gia hạn trong vòng chưa đầy 24 tháng là con số không thể xem nhẹ - từ các trụ cột như Ter Stegen, Araujo, Frenkie de Jong cho đến các viên ngọc trẻ như Gavi, Balde hay Fermin.

Đáng chú ý nhất, dĩ nhiên, là Lamine Yamal - tài năng sinh năm 2007 được gia hạn đến tận năm 2031, với điều khoản phá vỡ hợp đồng lên tới 1 tỷ euro. Đó không chỉ là sự tin tưởng, mà còn là tuyên ngôn: "Barca không còn để bị cuỗm sao trẻ dễ dàng nữa".

Không giống những nhiệm kỳ thể thao trước bị cuốn theo cơn lốc mua sắm hoặc những hợp đồng hoành tráng nhưng thiếu chiều sâu, Deco cho thấy sự tỉnh táo đáng nể. Ông kiên quyết không để các điều khoản giải phóng làm yếu đi quyền kiểm soát của CLB, như từng xảy ra với Ousmane Dembele.

Thay vào đó, những bản hợp đồng mới đều đi theo triết lý "không lối thoát dễ dàng" - nếu ai muốn rời, đó sẽ là cuộc thương thảo nghiêm túc, không phải chuyện đóng tiền là xong.

Tất nhiên, Deco cũng biết lúc nào cần nhượng bộ. Robert Lewandowski và Iñigo Martínez - hai cái tên gạo cội - vẫn được gia hạn dù họ đã đủ điều kiện tự động gia nhập mùa kế tiếp. Bởi ông hiểu rằng, trong một phòng thay đồ đang trẻ hóa nhanh chóng, kinh nghiệm là điều không thể thiếu.

Nếu sự ổn định là xương sống của chiến lược, thì sự thầm lặng lại là vỏ bọc hoàn hảo của Deco. Ông không phát biểu rùm beng, không tạo ra "bom tấn" trên thị trường, nhưng những gì diễn ra trong hậu trường lại cho thấy một hệ thống vận hành bài bản, có chiến lược và có tầm nhìn.

Ngay cả những trường hợp phức tạp như Ansu Fati - người gia hạn đến 2028 nhưng sau đó được đem cho mượn - cũng được xử lý hợp lý: vừa giữ giá trị tài sản của CLB, vừa tạo cơ hội cho cầu thủ tìm lại phong độ mà không làm xáo trộn quỹ lương.

Deco không chỉ chăm lo đội một. Ông để mắt đến từng mắt xích, từ băng ghế huấn luyện (gia hạn với Xavi rồi quyết đoán thay thế bằng Hansi Flick), đến đội trẻ và học viện. Câu chuyện về việc ký hợp đồng với anh em họ Toni và Guille Fernandez là một minh chứng: những “viên ngọc thô” cũng được trân trọng như trụ cột đội một, nếu nằm trong tầm nhìn chiến lược.

Deco đang xây dựng một phiên bản Barca không ồn ào, không chạy theo trào lưu mà đi theo quỹ đạo riêng: vững vàng, kiên nhẫn và đầy tính hệ thống. Ông không vẽ ra một tương lai mơ mộng với siêu sao, mà lặng lẽ giữ chân những người xứng đáng - từ cựu binh lão luyện đến lứa măng non đầy hứa hẹn.

Nếu thành công đến trong vài năm tới, người ta có thể sẽ ngợi ca Hansi Flick như một HLV mang lại danh hiệu. Nhưng cỗ máy chiến thắng ấy, nếu thật sự thành hình, sẽ mang dấu vân tay rõ ràng của Deco - một người không cần quá nhiều ánh đèn sân khấu để làm đúng công việc của mình.

