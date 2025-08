Gavi bùng nổ, Barca thêm lo

Tiền vệ trẻ người Tây Ban Nha chính là một trong những điểm sáng lớn nhất của Barcelona trong tour du đấu mùa hè 2025. Không chỉ thể hiện lối chơi nhiệt huyết quen thuộc, Gavi còn bất ngờ tỏa sáng trong vai trò ghi bàn - vốn không phải điểm mạnh của anh.

Với ba bàn thắng, anh sánh ngang với Robert Lewandowski, trở thành đồng vua phá lưới của đội trong loạt trận giao hữu. Đó là một thống kê đáng chú ý, càng khiến những gì Gavi thể hiện thêm thuyết phục.

Đáng chú ý, Hansi Flick sử dụng Gavi ở vị trí tiền vệ trụ lệch trong sơ đồ “double pivot” - vai trò mà anh có thể sẽ gắn bó lâu dài ở mùa giải tới. Trong bối cảnh hàng tiền vệ của Barcelona đầy rẫy những cái tên chất lượng như Pedri, De Jong, cùng các tài năng trẻ Casado và Bernal, việc Gavi thể hiện xuất sắc ở vị trí này là tín hiệu rõ ràng: anh không chỉ đã sẵn sàng trở lại, mà còn quyết tâm giành lấy suất đá chính.

Hai trận đấu gần nhất cho thấy Gavi có thể thích nghi linh hoạt: anh đá cặp với Pedri trong trận gặp Seoul và sát cánh cùng De Jong trước Daegu. Đó đều là những người từng chiếm suất cứng mùa trước. Với sự trở lại của Gavi, bức tranh hàng tiền vệ của Barcelona mùa giải 2025/26 trở nên dày đặc và cạnh tranh khốc liệt hơn bao giờ hết.

Điều khiến màn trình diễn của Gavi thêm giá trị là bối cảnh mà nó diễn ra. Mùa giải 2024/25 là một năm đầy gian nan với cầu thủ sinh năm 2004, khi anh dính chấn thương nặng và mất gần một năm để hồi phục.

Dù bình phục thể lực từ cuối mùa trước, cảm giác bóng và nhịp thi đấu của Gavi vẫn còn là dấu hỏi. Những trận giao hữu đầu mùa chính là dịp để kiểm chứng, và Gavi không bỏ lỡ cơ hội để khẳng định mình.

Được nghỉ ngơi đầy đủ trong kỳ hè, trở lại đúng vị trí sở trường và được tin tưởng ra sân, Gavi trông như một phiên bản tốt nhất của chính mình trước khi chấn thương ập đến. Sự máu lửa, khả năng bao sân và nhãn quan chiến thuật vốn là điểm mạnh của anh, giờ đây được bổ sung thêm cả sự tự tin trong dứt điểm. Đó là một tổ hợp khiến Flick khó có thể ngó lơ.

Tất nhiên, những đối thủ như Seoul hay Daegu chưa phản ánh hết thử thách thực sự mà Barcelona sẽ phải đối mặt. Bài kiểm tra tiếp theo sẽ đến tại trận tranh cúp Joan Gamper với Como, trước khi mùa giải La Liga khởi tranh bằng cuộc đối đầu với Mallorca. Nhưng những gì Gavi thể hiện đến lúc này là quá đủ để anh xứng đáng có tên trong những lựa chọn hàng đầu cho tuyến giữa.

Một Gavi đã sẵn sàng trở lại - không chỉ để hòa nhập, mà để cạnh tranh sòng phẳng với Pedri, De Jong và bất kỳ ai khác đang mơ đến suất đá chính trong đội hình Barcelona. Và với Flick, đó là một “vấn đề” đáng để chào đón.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.