Gavi gây sốc khi gọi Isco là thần tượng thời thơ ấu

Không phải một huyền thoại gắn liền với màu áo Blaugrana như Xavi, Iniesta hay Messi, mà chính là… Isco - cựu tiền vệ sáng tạo của Real Madrid. Chia sẻ trong một đoạn video phỏng vấn được đăng tải bởi AS, Gavi nói ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: “Thần tượng thời thơ ấu của tôi là Isco. Tôi rất thích cách anh ấy chơi bóng - kỹ thuật, thông minh và rất tinh tế”.

Một phát ngôn tưởng như vô thưởng vô phạt, nhưng lại gây chấn động trong cộng đồng CĐV xứ Catalonia - nơi mà mối thù truyền kiếp với Real Madrid luôn là một phần của bản sắc. Một sản phẩm trứ danh của La Masia, đại diện tiêu biểu cho lối chơi và tinh thần Barca, lại dành sự ngưỡng mộ cho biểu tượng của kình địch Madrid? Thật khó tin, nhưng cũng đầy thú vị.

Isco, trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp tại Real Madrid, từng là một trong những tiền vệ công hay nhất châu Âu. Kỹ thuật điêu luyện, nhãn quan chiến thuật sắc bén và phong cách thi đấu ngẫu hứng đã biến anh thành "nghệ sĩ sân cỏ" đúng nghĩa. Việc Gavi - một tiền vệ trẻ nổi bật với lối chơi thông minh và máu lửa - chọn Isco làm hình mẫu, cho thấy sự tinh tế và cá tính riêng biệt trong cách cảm nhận bóng đá của anh.

Không khó để nhận ra những điểm tương đồng giữa hai cầu thủ. Cả Gavi và Isco đều không sở hữu thể hình lý tưởng, nhưng bù lại là sự linh hoạt, khả năng giữ bóng trong không gian hẹp và tinh thần thi đấu cháy bỏng. Trong một thời đại mà bóng đá ngày càng đề cao tính thể lực và tốc độ, họ là những đại diện cho vẻ đẹp cổ điển, kỹ thuật và tư duy chiến thuật.

Câu chuyện về thần tượng của Gavi cũng là một minh chứng rõ ràng cho thế hệ cầu thủ hiện đại - những người ngày càng cởi mở và sẵn sàng học hỏi từ bất kỳ ai, bất kể màu áo hay truyền thống đối địch. Trong mắt Gavi, bóng đá không còn bị giới hạn bởi biên giới giữa Barca và Real, mà là nơi những phẩm chất xuất chúng luôn được trân trọng.

Và ở một góc nhìn tích cực, chia sẻ của Gavi có thể giúp người hâm mộ nhìn nhận lại giá trị của sự ngưỡng mộ và học hỏi trong bóng đá. Sự công nhận dành cho Isco - một đối thủ đáng gờm trên sân cỏ - là điều không phải ai cũng dám thể hiện, nhất là khi bạn khoác áo Barcelona. Nhưng với Gavi, đó là lựa chọn tự nhiên, xuất phát từ trái tim một cậu bé từng say mê từng pha chạm bóng đầy mê hoặc của thần tượng.

Trong bối cảnh Gavi đang dần trở thành nhân tố then chốt của Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha, phát ngôn này không làm lu mờ niềm tin của CĐV, mà trái lại, còn cho thấy sự trưởng thành trong tư duy bóng đá của anh. Không còn bị bó buộc bởi định kiến hay lằn ranh truyền thống, Gavi chọn cách ngưỡng mộ cái đẹp - dù nó đến từ phía bên kia chiến tuyến.

Isco có thể đã qua thời kỳ đỉnh cao, nhưng ảnh hưởng của anh vẫn âm ỉ trong từng thế hệ mới. Và biết đâu, chính Gavi sẽ là người tiếp bước con đường nghệ sĩ ấy, theo một cách rất riêng của mình - dưới màu áo Barcelona.

