Sự thật khó tin về Icardi ở lò đào tạo Barca

Trong cuộc phỏng vấn với kênh “El After de Post United”, cựu trung vệ Espanyol - Sergi Gomez - kể lại ký ức khó quên thời còn là đồng đội của Icardi ở đội trẻ Barca. Gomez tiết lộ anh và Icardi từng sống chung một căn hộ với hai cầu thủ trẻ khác là Marc Muniesa và Sergi Roberto. Một ngày nọ, Icardi bất ngờ rủ Gomez ra công viên gần nơi ở, mang theo một chiếc ná do chính tay anh tự chế từ cành cây và dây thun.

“Tôi cứ tưởng cậu ấy muốn bắn vài quả thông”, Gomez kể. “Nhưng không, Mauro chỉ lên tít ngọn cây và nói: ‘Thấy con chim kia không?’. Sau đó, cậu ấy nhặt một viên đá, kéo dây và bắn trúng con chim bồ câu ở độ cao 20-30 mét. Tôi chết lặng!”.

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Icardi mang chiến lợi phẩm về La Masia, vặt lông, xỏ dây, nhóm lửa và... nướng thịt chim ngay trong khuôn viên nơi ở. “Cậu ấy ăn ngon lành ngay trước mặt tôi. Tôi chỉ biết nghĩ thầm: ‘Nếu mới bắt đầu mà đã thế này thì sau này còn những gì nữa?’”, Gómez bật cười khi nhớ lại.

Dù hành động có phần kỳ quặc, Sergi Gomez vẫn dành nhiều tình cảm cho người đồng đội cũ. “Chúng tôi đã sống với nhau nhiều năm. Tôi rất quý Mauro. Nếu cậu ấy xem chương trình này, chắc chắn sẽ nhớ ra”, Gomez chia sẻ.

Cùng trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng bậc nhất thế giới, nhưng sự nghiệp của Gomez và Icardi lại đi theo hai con đường hoàn toàn khác biệt.

Gomez chỉ có đúng một lần ra sân trong màu áo đội một Barcelona trước khi rời đi để tìm kiếm cơ hội thi đấu tại La Liga. Anh trải qua những năm tháng ổn định tại Celta Vigo, sau đó khoác áo Sevilla rồi Espanyol.

Hè này, hợp đồng của Gomez với Espanyol hết hạn và anh đang là cầu thủ tự do, chuẩn bị bước vào chương cuối của sự nghiệp - nhiều khả năng là lần đầu ra nước ngoài thi đấu.

Trong khi đó, Icardi rời La Masia từ rất sớm, cập bến Sampdoria năm 2011 rồi bùng nổ tại Inter Milan. Sau một giai đoạn gây tranh cãi ở PSG, chân sút người Argentina hiện là trụ cột của Galatasaray, nơi anh liên tục tỏa sáng tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ và đấu trường châu Âu.

Dù không còn chung đường, mẩu chuyện nhỏ về chiếc ná và bữa thịt chim năm nào cho thấy phần nào cá tính khác biệt, bản năng sinh tồn mạnh mẽ và một chút “hoang dã” rất đặc trưng của Icardi - cầu thủ chưa bao giờ đi theo lối mòn.

