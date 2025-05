Tiết lộ gây chú ý về cuộc ly hôn của Icardi và Wanda Nara

Cuộc ly hôn của cặp đôi này không chỉ đơn thuần là kết thúc của một mối quan hệ kéo dài 10 năm, mà còn là một chương đầy kịch tính và ồn ào.

Mối tình giữa Icardi và Wanda Nara bắt đầu trong bối cảnh gây tranh cãi, khi Nara vẫn là vợ của Maxi Lopez, đồng đội cũ của Icardi tại Sampdoria. Mối quan hệ giữa Wanda Nara và Icardi nảy nở trong thời gian cô còn đang chung sống với Lopez.

Song, cuộc hôn nhân của Nara kết thúc vào năm 2013. Ngay sau khi ly hôn, cô nhanh chóng kết hôn với Icardi vào tháng 5 năm 2014.

Sau một thập kỷ gắn bó, mối quan hệ của họ trở nên căng thẳng với những cuộc tranh cãi công khai và các cáo buộc ngoại tình. Cuối cùng, đến tháng 7/2024, cả hai chính thức chia tay, nhưng cuộc chiến pháp lý của họ mới chỉ bắt đầu.

Theo báo chí Argentina, cuộc ly hôn giữa Icardi và Nara trở nên rất căng thẳng. Wanda Nara cáo buộc Icardi lắp đặt camera bí mật trong nhà để ghi lại những khoảnh khắc riêng tư của họ, và thậm chí cho bạn bè xem những đoạn video này.

Trong khi đó, Icardi lại đổ lỗi cho Wanda Nara về việc cô có quan hệ ngoài luồng với Keita Baldé, cựu đồng đội của anh tại Lazio, làm gia tăng thêm sự phức tạp cho cuộc ly hôn này.

Mới đây, theo Football Paparazzi, Wanda Nara yêu cầu một khoản tiền trợ cấp lên tới 500.000 euro mỗi tháng từ Icardi, với lý do để duy trì lối sống xa hoa cho bản thân và hai con gái. Số tiền này được cho là phù hợp với mức chi tiêu mà cô quen thuộc trong suốt thời gian làm vợ Icardi.

Icardi cũng không vừa, khi anh cáo buộc Wanda Nara đưa hai con gái của họ về Argentina mà không có sự đồng ý của anh. Theo truyền thông Argentina, Icardi bắt đầu tiến hành các thủ tục pháp lý để yêu cầu đưa các con trở lại.

Với việc Icardi sẽ ra tòa để phản đối yêu cầu tài chính và quyền nuôi con của Wanda Nara, cuộc chiến pháp lý này dự kiến sẽ tiết lộ nhiều thông tin gây sốc hơn nữa trong thời gian tới.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.