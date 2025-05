Bellingham gây tranh cãi

Khi Real Madrid chi hơn 100 triệu euro để đưa Jude Bellingham về sân Bernabeu, cả thế giới đều biết đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang đặt cược vào một tài năng đặc biệt. Điều ít ai ngờ tới là chỉ sau hơn một mùa giải, câu chuyện về vị trí lý tưởng của tiền vệ người Anh lại trở thành đề tài nóng bỏng trong các phòng họp chiến thuật.

Hãy nhớ lại mùa giải đầu tiên của Bellingham, khi anh ghi được 23 bàn thắng, trở thành tiền vệ ghi bàn đáng sợ nhất châu Âu. "Belligol" là biệt danh người hâm mộ đặt cho Bellingham - một sự ngạc nhiên thú vị khi nói về một cầu thủ vốn không được biết đến với khả năng săn bàn. Mùa giải ấy, cựu sao Borussia Dortmund chơi ở vị trí tiền vệ tấn công thuần túy, với quyền tự do di chuyển và những pha xâm nhập vòng cấm đối phương như một sát thủ thực thụ.

Thế nhưng, bánh xe thời gian đã quay. Mùa giải này, với nhiều biến động trong đội hình và chiến thuật, Bellingham dần chuyển sang vai trò mới - một tiền vệ kiến thiết lệch cánh trái. Khả năng ghi bàn giảm sút, nhưng đóng góp vào lối chơi tập thể lại tăng lên. Đây là một phiên bản Bellingham khác, không còn là "Belligol" mà trở thành một "Bellisist" - người kiến tạo.

Sự thay đổi này không phải không có lý do. Với việc đội bóng phải chuyển đổi sơ đồ chiến thuật sau khi đón Kylian Mbappe, Real Madrid cần một Bellingham có thể kết nối giữa tuyến giữa và hàng công, hơn là một Bellingham chỉ biết xâm nhập vòng cấm đối phương.

Nếu tin đồn về việc Xabi Alonso sẽ tiếp quản "ghế nóng" tại Bernabeu là sự thật, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha này sẽ phải đối mặt với một trong những quyết định khó khăn nhất trong sự nghiệp huấn luyện của mình: sử dụng Bellingham như thế nào?

Xabi Alonso được biết đến với triết lý bóng đá rõ ràng và kiên định. Tại Bayer Leverkusen, ông xây dựng một đội bóng đáng nể với hệ thống phòng ngự ba người linh hoạt, chuyển sang bốn người khi cần thiết. Nhưng tại Madrid, với dàn sao sáng chói bao gồm Bellingham, Mbappe, Vinicius, Rodrygo và Valverde, làm sao để sắp xếp tất cả vào một sơ đồ hợp lý?

Một khả năng là Real Madrid sẽ chuyển sang sơ đồ phòng ngự bốn người, với Tchouameni và Valverde làm trụ giữa sân. Điều này có thể đẩy Bellingham lên phía trước, nhưng vấn đề là: anh sẽ đá ở đâu? Cánh trái - nơi Vinicius Junior đang là ông vua không thể tranh cãi? Tiền đạo cắm - vị trí mà Mbappe có thể sẽ chiếm giữ? Hay tiền vệ tấn công - nơi anh tỏa sáng mùa trước nhưng có thể khiến hàng tiền vệ trở nên mất cân bằng?

Bellingham đứng trước ngã ba đường: trở lại vai trò ghi bàn như "Belligol", tiếp tục phát triển khả năng sáng tạo như một tiền vệ kiến thiết, hay tìm ra một sự cân bằng giữa hai vai trò? Đây không chỉ là câu hỏi về chiến thuật mà còn là câu hỏi về bản sắc cầu thủ.

Tại Dortmund, Bellingham là một tiền vệ box-to-box toàn diện. Khi đến Madrid, anh biến thành một cỗ máy ghi bàn. Giờ đây, Bellingham đang trong quá trình chuyển mình thành một tiền vệ sáng tạo. Với một cầu thủ mới 21 tuổi, sự thay đổi liên tục như vậy có thể tạo ra những nghi ngờ về bản sắc bóng đá: Bellingham thực sự là ai trên sân cỏ?

Sự sa sút phong độ gần đây có thể là dấu hiệu của một tài năng đang cố gắng tìm lại chính mình. Không phải cứ chơi ở vị trí nào cũng có thể tỏa sáng - đó là bài học mà nhiều ngôi sao phải học theo cách khó khăn. Paul Pogba tại Manchester United hay Eden Hazard chính tại Real Madrid là những ví dụ điển hình.

Sự xuất hiện của Kylian Mbappe không chỉ là niềm vui cho người hâm mộ Real Madrid mà còn là một thách thức chiến thuật. Ngôi sao người Pháp có thể chơi ở vị trí tiền đạo cắm hay tiền đạo cánh trái, nhưng vị trí ưa thích của anh rõ ràng là cánh trái - nơi mà Vinicius Junior đang làm mưa làm gió.

Việc xếp Mbappe đá tiền đạo cắm có thể là giải pháp, nhưng điều này đồng nghĩa với việc Bellingham sẽ khó có thể trở lại vai trò tiền vệ tấn công tự do như mùa trước. Hoặc nếu Mbappe được xếp ở cánh trái, Vinicius có thể sẽ phải chuyển sang cánh phải, và Bellingham sẽ buộc phải tìm một vị trí mới trong sơ đồ.

Bài toán chiến thuật này không dễ giải quyết, và nó ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của Bellingham tại Madrid. Trong bóng đá hiện đại, có những cầu thủ như Thomas Müller của Bayern Munich - người mà dù không có vị trí rõ ràng nhưng luôn tìm được không gian để tỏa sáng. Liệu Bellingham có thể trở thành một phiên bản như vậy?

Với tài năng hiếm có, Bellingham chắc chắn sẽ tiếp tục là một phần quan trọng trong kế hoạch của Real Madrid. Tuy nhiên, để khai thác tối đa tiềm năng của tiền vệ người Anh, Xabi Alonso hoặc bất kỳ huấn luyện viên nào tiếp quản Real Madrid cũng cần có một quyết định rõ ràng và kiên định.

Bellingham không thể vừa là "Belligol" vừa là "Bellisist" trong cùng một thời điểm. Anh cần một vai trò xác định, một vị trí ổn định để phát triển và hoàn thiện kỹ năng. Lịch sử bóng đá đầy những tài năng vĩ đại bị lãng phí vì sự thiếu nhất quán trong cách sử dụng.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang đứng trước một quyết định quan trọng: giữ Bellingham ở vị trí tiền vệ tấn công ghi bàn như mùa đầu tiên, hay phát triển anh thành một tiền vệ kiến thiết đa năng? Câu trả lời sẽ không chỉ định hình tương lai của Bellingham mà còn quyết định cả chiến lược phát triển lâu dài của Real Madrid.

Có lẽ câu trả lời không nằm ở việc lựa chọn một trong hai vai trò, mà là tìm ra một phiên bản Bellingham mới - một tiền vệ có thể cân bằng giữa khả năng ghi bàn và sáng tạo, một cầu thủ có thể thích nghi với bất kỳ trường hợp nào trên sân. Đó sẽ là phiên bản Bellingham vĩ đại nhất, một phiên bản xứng đáng với cái giá 100 triệu euro và kỳ vọng của người hâm mộ.

Mùa giải mới đang đến gần, và cuộc tranh luận về Bellingham vẫn chưa ngã ngũ. Nhưng một điều chắc chắn: dù ở vị trí nào, tiền vệ trẻ người Anh này vẫn là một trong những tài năng hàng đầu thế giới, và Real Madrid sẽ làm mọi cách để khai thác tối đa tiềm năng đó. Câu hỏi chỉ là: họ sẽ làm điều đó như thế nào?

