Bê bối 'cướp' vợ bạn gây chấn động bóng đá Argentina

Maxi Lopez là một cái tên không xa lạ với những người hâm mộ bóng đá Argentina. Anh kết hôn với người mẫu đồng hương Wanda Nara vào năm 2008 và có ba con trai: Valentino Gaston (sinh năm 2009), Constantino (2010) và Benedicto (2012). Cuộc sống gia đình tưởng như êm ấm cho đến khi một nhân vật thứ ba xuất hiện.

Đó là Mauro Icardi, người sinh sau Lopez gần một thập kỷ. Icardi từng là sản phẩm của lò đào tạo trứ danh La Masia của Barcelona. Anh chuyển đến Sampdoria vào năm 2011 để tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp.

Hai cầu thủ gặp nhau lần đầu vào năm 2008, khi Icardi còn đang ở đội trẻ Barca. Nhưng lúc đó, mối quan hệ giữa họ chưa thực sự gắn bó.

Bước ngoặt xảy đến vào tháng 7/2012, khi Lopez rời Catania để gia nhập Sampdoria theo dạng cho mượn. Với tư cách là đồng đội và đồng hương, Lopez và Icardi nhanh chóng trở nên thân thiết tại sân Luigi Ferraris.

Với tính cách phóng khoáng, Lopez thường xuyên mời Icardi đến nhà mình để ăn uống, thậm chí còn rủ đàn em tham gia những chuyến du lịch cùng vợ con. Tuy nhiên, sự gần gũi quá mức dẫn đến một bi kịch tình ái của nhà Lopez.

Icardi và Wanda Nara lén lút ngoại tình và lừa dối Lopez. Nhiều nguồn tin cho rằng Icardi bắt đầu quyến rũ Wanda ngay trong những chuyến du lịch chung của anh với gia đình Lopez. Không cưỡng lại được sức hút từ chàng trai kém mình 7 tuổi, Wanda phản bội chồng.

Khi phát hiện sự thật đau lòng, Lopez đệ đơn ly hôn Wanda Nara và được tòa án giải quyết vào tháng 12/2013. Vụ việc này khiến Icardi và Wanda phải đối mặt làn sóng chỉ trích từ dư luận.

Tuy nhiên, Icardi phủ nhận việc anh và Wanda có quan hệ bất chính khi cô còn là vợ của Lopez. Tiền đạo sinh năm 1993 khẳng định rằng cả hai chỉ chính thức hẹn hò khi Wanda đã là người phụ nữ độc thân.

Mối hiềm khích giữa hai cầu thủ lên đến đỉnh điểm vào tháng 4/2014, trong trận đấu tại Serie A giữa Sampdoria và Inter Milan. Lopez từ chối bắt tay Icardi, một hành động đầy ẩn ý khiến báo chí Italy gọi đây là "trận derby Wanda".

Đến tháng 5/2014, Icardi và Wanda Nara chính thức về chung một nhà trong một buổi lễ thân mật chỉ có 12 khách mời ở Buenos Aires. Sau khi kết hôn, Wanda tiếp tục sự nghiệp người mẫu và kiêm luôn vai trò người đại diện cho chồng.

Suốt 10 năm chung sống, mối quan hệ giữa Icardi và Wanda cũng trải qua không ít sóng gió. Cặp đôi này có với nhau hai cô con gái là Francesca (sinh tháng 1 năm 2015) và Isabella (tháng 10 năm 2016).

Đến tháng 7/2024, Icardi quyết định ly dị với Wanda Nara. Mặc dù Icardi vẫn cố gắng níu kéo, nhưng mối quan hệ của họ chính thức tan vỡ. Truyền thông Argentina cho biết cả Icardi và Wanda Nara đều bị phát hiện ngoại tình trong lúc đang làm vợ chồng. Cho đến nay, cả hai vẫn vướng vào vụ kiện tụng để giành quyền nuôi con.

