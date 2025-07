Trận Arsenal vắng tanh, còn MU lập kỷ lục khán giả ở Mỹ

Theo thống kê chính thức từ trang Secret Singapore, chỉ có 22.813 người tới sân Singapore National hôm 23/7, chưa bằng một nửa sức chứa 55.000 chỗ ngồi, qua đó khiến không khí tại sân trở nên trầm lắng hơn mong đợi. Đây là nơi diễn ra trận giao hữu giữa Arsenal và AC Milan.

Con số trên kém hơn trận giao hữu giữa MU và West Ham trên đất Mỹ. Hôm 27/7, “Quỷ đỏ” tiếp tục khẳng định sức hút toàn cầu khi 82.566 khán giả lấp kín sân MetLife, lập kỷ lục trận đấu bóng đá có lượng người xem đông nhất tại Mỹ trong năm 2025. Thậm chí trận đấu giữa 2 đội xếp lần lượt ở vị trí thứ 14 và 15 Premier League mùa 2024/25 chứng kiến lượng khán giả vượt cả chung kết FIFA Club World Cup giữa Chelsea và PSG (81.118 khán giả).

HLV Mikel Arteta của Arsenal thất vọng với khán đài thưa thớt ở Singapore. Trong khi đó, nhiều CĐV bản địa lên tiếng trên mạng xã hội, cho rằng nguyên nhân chính nằm ở giá vé quá cao, không phù hợp với người dân địa phương.

Việc trận đấu diễn ra vào tối thứ tư, giữa tuần làm việc và học tập, cộng thêm thời tiết oi bức, ngột ngạt cũng khiến nhiều người chọn cách xem ở nhà thay vì ra sân. Chưa kể, phần lớn người hâm mộ Singapore trung thành với đội tuyển quốc gia hoặc CLB nội địa, nên trận giao hữu của các đội châu Âu, dù danh tiếng, không hẳn tạo được sự quan tâm đông đảo.

Trái lại, MU hiện tại sa sút nhưng vẫn chứng minh sức hút toàn cầu với sự hiện diện cuồng nhiệt của người hâm mộ ở bất cứ đâu họ đặt chân đến.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.