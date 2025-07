MU nhắm 2 tiền đạo sau khi hụt Gyokeres

Gyokeres được xem là lựa chọn số một của Amorim cho vị trí trung phong. Bộ đôi từng có thời gian làm việc ăn ý tại Sporting Lisbon, và HLV người Bồ Đào Nha rất kỳ vọng tái ngộ cậu học trò cũ ở Old Trafford. Tuy nhiên, chân sút người Thụy Điển từ chối MU để chọn Arsenal, ký hợp đồng 5 năm trị giá lên tới 64 triệu bảng.

Thất bại trong thương vụ này là cú sốc lớn với Amorim, nhất là trong bối cảnh hàng công MU mùa trước quá thiếu sắc bén. Rasmus Hojlund chỉ ghi được 4 bàn ở Premier League, còn tân binh Joshua Zirkzee cũng chưa tạo được dấu ấn.

Dù có thêm Bryan Mbeumo và Matheus Cunha trong mùa hè, MU vẫn muốn đưa về một "số 9" đẳng cấp thực thụ. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" hiện hỏi ý kiến trực tiếp từ HLV Amorim về hai mục tiêu Benjamin Sesko và Nicolas Jackson.

Sesko được Arsenal quan tâm trước khi chuyển sang Gyokeres. Tiền đạo người Slovenia ghi 21 bàn mùa trước và nằm trong tầm ngắm của nhiều ông lớn, gồm cả Newcastle. RB Leipzig từng hét giá 100 triệu bảng cho Sesko nhưng hiện giảm đáng kể, chỉ còn khoảng 60 triệu bảng. Đây là mức phí dễ tiếp cận hơn cho MU.

Trong khi đó, Nicolas Jackson đứng trước khả năng rời Chelsea khi "The Blues" đưa về hai chân sút mới là Joao Pedro và Liam Delap. Jackson ghi 17 bàn ở mùa đầu tiên, và thêm 13 bàn mùa vừa rồi, nhưng không còn nằm trong kế hoạch dài hạn tại Stamford Bridge.

Rõ ràng sau cú trượt Gyokeres, MU quyết tâm săn bằng được một tiền đạo chất lượng, bởi đó là mảnh ghép tối quan trọng để Amorim xây dựng một đội hình cạnh tranh danh hiệu mùa tới.

