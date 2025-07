Hành động lạ của Garnacho

Ngôi sao trẻ người Argentina vừa đổi tên tài khoản Instagram cá nhân thành "Alex Garnacho". Trong bối cảnh tương lai tại Old Trafford mờ mịt, hành động này càng làm dấy lên tin đồn về việc Garnacho đang tìm đường rời MU.

Ngay khi phát hiện Garnacho đổi tên thành "Alex", mạng xã hội bùng nổ với những bình luận hài hước pha chút châm biếm như: "Anh ta đổi tên để dễ kiếm CLB mới đây mà", "Khủng hoảng hình ảnh và bản thân chăng?", "Chắc lấy tên tiếng Anh dễ tìm đội Premier League hơn", "Đổi từ Alejandro sang Alex để PR với fan Anh? Nghe thật hợp lý".

Hành động của Garnacho có thể đơn giản chỉ là thay đổi theo cách gọi thân mật từ bạn bè. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây là nỗ lực "tái thương hiệu cá nhân", nhằm khiến bản thân hấp dẫn hơn trên thị trường chuyển nhượng.

Trước đó, Garnacho không được HLV Ruben Amorim điền tên vào danh sách du đấu hè tại Mỹ. Ngoài ra, Garnacho còn gây tranh cãi khi mặc áo Aston Villa của Marcus Rashford trong kỳ nghỉ ở Ibiza - thời điểm Rashford gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn.

Garnacho được liên hệ tới Aston Villa và Chelsea, nhưng MU chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị chính thức nào. Theo ESPN, "Quỷ đỏ" hạ giá bán Garnacho xuống còn 40 triệu bảng - giảm mạnh so với mức 70 triệu bảng, nhằm đẩy nhanh quá trình thanh lý và tăng ngân sách chuyển nhượng.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.