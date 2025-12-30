Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bến đỗ bất ngờ cho Ugarte

  • Thứ ba, 30/12/2025 07:14 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

MU đứng trước khả năng chia tay Manuel Ugarte, khi Galatasaray bất ngờ chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký tiền vệ người Uruguay ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

MU đứng trước khả năng chia tay Manuel Ugarte (áo đỏ).

Theo nhiều nguồn tin, Nice và Galatasaray đều theo sát tình hình của Ugarte, song đại diện Thổ Nhĩ Kỳ mới là đội nắm lợi thế lớn nhất. Fotomac cho biết Galatasaray đưa ra đề nghị mượn, kèm điều khoản mua đứt trị giá 25 triệu euro.

Hai tuyển thủ Uruguay là Fernando Muslera và Lucas Torreira được cho là đã trực tiếp tác động, thuyết phục Ugarte chọn Istanbul làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp. Đáng chú ý, MU muốn thu về gần 30 triệu euro cho thương vụ.

Ở chiều ngược lại, MU sớm tính toán phương án thay thế. Fabrizio Romano tiết lộ "Quỷ đỏ" chuẩn bị cho một thương vụ "bom tấn" trị giá khoảng 100 triệu bảng, với Carlos Baleba là mục tiêu hàng đầu. Nếu thành công, đây sẽ là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB, vượt kỷ lục từng thuộc về Paul Pogba năm 2016.

Gia nhập Old Trafford từ PSG vào mùa hè 2024 với mức phí 50,7 triệu bảng, Ugarte từng được kỳ vọng trở thành máy quét mang lại sự cân bằng cho tuyến giữa "Quỷ đỏ". Tuy nhiên, thực tế không diễn ra như mong đợi. Dù sở hữu nền tảng thể lực ấn tượng, Ugarte không duy trì được phong độ ổn định, thường xuyên phải làm bạn với băng ghế dự bị.

Cơ hội chỉ thực sự mở ra với Ugarte khi MU rơi vào khủng hoảng nhân sự ở tuyến giữa, đặc biệt là sự vắng mặt của Bruno Fernandes. Tiền vệ 23 tuổi tận dụng khá tốt thời cơ, nổi bật là màn trình diễn thuyết phục trong chiến thắng 1-0 trước Newcastle tại Ngoại hạng Anh. Tuy vậy, những nỗ lực ấy dường như chưa đủ để đảm bảo tương lai lâu dài cho anh tại Old Trafford.

Minh Nghi

Ugarte Paul Pogba Carlos Baleba Fernando Muslera Galatasaray Lucas Torreira Fabrizio Romano

