Thảm họa Ugarte

Chỉ hơn một năm sau khi cập bến Old Trafford với giá chuyển nhượng 50 triệu bảng từ Paris Saint-Germain (PSG), Manuel Ugarte khó có tương lai tại MU khi liên tục gây thất vọng.

Ugarte sụt giảm phong độ kể từ khi chuyển đến Manchester United với giá 50 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái.

Rạng sáng 22/12, Aston Villa đánh bại MU 2-1 ở trận đấu thuộc vòng 17 Premier League. Thất bại trước Aston Villa phơi bày nhiều yếu điểm của Manchester United, đặc biệt là sai lầm cá nhân của Manuel Ugarte.

Tiền vệ người Uruguay có một màn trình diễn đáng quên, tỏ ra cẩu thả trong khâu kiểm soát và chuyền bóng. Một tình huống điển hình ở phút 30, khi Ugarte chuyền bóng thẳng ra ngoài biên ngang Aston Villa trong bối cảnh không bị ai kèm.

The Times nhận xét đó thậm chí là một đường chuyền "tệ hơn cả tiêu chuẩn bán chuyên". Ngoài ra, tiền vệ của Manchester United còn thường xuyên thực hiện những đường chuyền tệ và để mất bóng ở khu vực nguy hiểm, tạo cơ hội cho Aston Villa phản công.

Ugarte khả năng cao phải rời MU.

Anh hứng chịu chỉ trích gay gắt từ người hâm mộ sau trận đấu với Aston Villa. Thống kê của Ugarte trong trận đấu với Aston Villa cho thấy rõ những vấn đề của anh. Tiền vệ này ra sân 73 phút thi đấu, thực hiện 0 đường chuyền then chốt, để mất bóng 8 lần, bị đối phương vượt qua 2 lần, phạm 4 lỗi và mắc 1 sai lầm.

Những con số này làm dấy lên lo ngại về khả năng đóng góp của anh vào đội bóng. Ugarte, dù từng là "người quen cũ" của Amorim tại Sporting, không còn là lựa chọn hiệu quả của HLV người Bồ Đào Nha ở hàng tiền vệ MU. Anh cũng thường bị chỉ trích vì thiếu tốc độ và sáng tạo và gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường bóng đá Anh..