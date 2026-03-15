Những cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Premier League

  • Chủ nhật, 15/3/2026 09:31 (GMT+7)
Max Dowman đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Ngoại hạng Anh, ở tuổi 16 và 73 ngày, vượt mặt các đàn anh như James Milner hay Wayne Rooney.

Arsenal giành chiến thắng quan trọng 2-0 trước Everton trong trận đấu căng thẳng tại Emirates, và Dowman ghi bàn lịch sử ở phút bù giờ, giúp anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Ngoại hạng Anh (ở tuổi 16 và 73 ngày).
Trước đó, Dowman là cầu thủ trẻ nhất ra mắt Champions League (ở tuổi 15), và có màn trình diễn ấn tượng ngay từ lần ra mắt Premier League hồi tháng 8 năm ngoái.
Trước Dowman, James Vaughan là người giữ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Premier League. Ở tuổi 16 và 270 ngày, Vaughan ghi bàn vào ngày 10/4/2005, trong trận Everton thắng Crystal Palace 4-0. Tài năng trẻ của Everton khi đó cũng ghi bàn ấn định tỷ số. Kỷ lục này được giữ trong hơn 20 năm trước khi bị Dowman vượt qua.
James Milner (Leeds United) là cầu thủ trẻ thứ ba ghi bàn tại Premier League, ở tuổi 16 và 356 ngày. Anh ghi bàn vào ngày 26/12/2002, trong trận Leeds United hạ Sunderland 2-1.

Wayne Rooney (Everton) là cầu thủ trẻ thứ tư ghi bàn tại Premier League, ở tuổi 16 và 360 ngày. Anh ghi bàn vào ngày 19/10/2002, trong trận Everton hạ Arsenal 2-1.

Đây là bàn thắng nổi tiếng giúp Rooney nổi lên như một tài năng lớn. Điều trùng hợp là David Moyes cũng là HLV của Everton ở trận đấu năm đó. Sau 24 năm, ông lại được chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử khác của giải đấu.
Rio Ngumoha (Liverpool) cũng nằm trong danh sách những cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Premier League. Ở tuổi 16 và 361 ngày, Ngumoha từng sút tung lưới Newcastle United vào ngày 25/8/2025. Khi đó, tài năng trẻ của Liverpool cũng nhận kỳ vọng rất lớn.

Highlights Arsenal 2-0 Everton Rạng sáng 15/3, Arsenal có thắng lợi quan trọng với tỷ số 2-0 trước Everton ở vòng 30 Premier League.

Tường Linh

