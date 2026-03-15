Những cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Premier League

Trước Dowman, James Vaughan là người giữ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Premier League. Ở tuổi 16 và 270 ngày, Vaughan ghi bàn vào ngày 10/4/2005, trong trận Everton thắng Crystal Palace 4-0. Tài năng trẻ của Everton khi đó cũng ghi bàn ấn định tỷ số. Kỷ lục này được giữ trong hơn 20 năm trước khi bị Dowman vượt qua.