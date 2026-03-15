CĐV Arsenal đòi tạc tượng Calafiori sau pha bóng khó tin

Người hâm mộ Arsenal vinh danh hậu vệ Riccardo Calafiori sau pha cứu thua ngoạn mục trong trận thắng Everton 2-0 tại vòng 31 Premier League.

Rạng sáng 15/3, Calafiori có lần trở lại đá chính Premier League kể từ đầu tháng 2. Dù chơi trên sân nhà, Arsenal gặp nhiều khó khăn trước Everton. Đến phút 17, Everton phản công sắc nét bên cánh trái, bóng vào vòng cấm tạo cơ hội để Dwight McNeil tung cú sút cực mạnh. Bóng dường như sẽ vào lưới khi thủ môn David Raya chưa kịp phản xạ và ở cự ly rất gần.

Tuy nhiên, Calafiori lao về kịp thời. Dù trượt chân ngã xuống, anh vẫn kịp giơ chân lên bản năng theo kiểu "đá bọ cạp" để cản bóng.

Pha cứu thua dũng cảm và đầy nghệ thuật này ngăn Everton ghi bàn dẫn trước, giúp Arsenal tránh một buổi tối khó khăn trước đội bóng của David Moyes.

Để rồi đến cuối trận, Arsenal ghi 2 bàn thắng muộn nhờ công của Max Dowman và Viktor Gyokeres, qua đó tiếp tục tiến bước dài trên cuộc đua vô địch.

CĐV Arsenal ngay lập tức phát cuồng với Calafiori trên mạng xã hội. Một người viết: "Nếu Arsenal vô địch, nên xây tượng cho Calafiori vì pha bóng đó đi".

Một người hâm mộ khác cũng bình luận: "Pha cứu thua kiểu bọ cạp khó tin nhất tôi từng thấy".

Nhiều ý kiến cho rằng nếu pha cứu thua này góp phần quyết định chức vô địch vào tháng 5, thì việc xây một bức tượng cho Calafiori tại Emirates là xứng đáng.

