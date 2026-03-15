Cựu tuyển thủ Anh lụn bại vì tin nhắn nhạy cảm

Cựu tiền vệ tuyển Anh Jermaine Jenas trải qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống cá nhân lẫn sự nghiệp.

Theo The Sun, Jenas đang rao bán căn biệt thự tại Bắc London với giá 4,95 triệu bảng, sau khi cuộc hôn nhân kéo dài hơn một thập kỷ của anh chính thức tan vỡ. Cựu cầu thủ Tottenham mua căn nhà này từ năm 2006 với giá khoảng 2,8 triệu bảng và sinh sống tại đây cùng vợ và các con trong nhiều năm.

Cuộc sống gia đình của Jenas bắt đầu rạn nứt sau khi anh bị đài BBC chấm dứt hợp đồng vào năm 2024. Cựu danh thủ 43 tuổi khi đó đang là gương mặt quen thuộc của các chương trình nổi tiếng như “The One Show” và “Match of the Day”, với mức thu nhập vào khoảng 190.000 bảng mỗi năm.

Việc Jenas bị BBC sa thải xảy ra sau khi một số phụ nữ phản ánh về hành vi không phù hợp của cựu tiền vệ này tại nơi làm việc. Theo các nguồn tin, trong cuộc họp trực tuyến với bộ phận nhân sự và lãnh đạo, Jenas bị phơi bày nhiều tin nhắn nhạy cảm do anh gửi tới các nhân viên nữ. Sau đó, BBC nhanh chóng ra quyết định sa thải và gỡ bỏ các nội dung liên quan đến cựu tuyển thủ Anh trên các nền tảng của mình.

Trong một cuộc phỏng vấn sau sự việc, Jenas thừa nhận sai lầm và gửi lời xin lỗi tới vợ mình là Ellie Penfold, dù khẳng định bản thân không vi phạm pháp luật.

“Tôi cảm thấy xấu hổ và thực sự xin lỗi”, Jenas chia sẻ, đồng thời thừa nhận sự cố đã ảnh hưởng nặng nề đến gia đình.

Sau đó, Ellie xác nhận cô và Jenas quyết định ly thân sau nhiều năm chung sống. Cặp đôi kết hôn vào năm 2011 và có ba người con chung. Trong thông báo trên mạng xã hội, Ellie cho biết cả hai sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ bạn bè và cùng nhau chăm sóc con cái.

Sau biến cố, Jenas cho biết anh đang nỗ lực xây dựng lại sự nghiệp bằng cách thành lập một công ty sản xuất nội dung riêng. Cựu cầu thủ này cũng đã quay trở lại với đài talkSPORT sau một thời gian vắng bóng, chia sẻ rằng anh muốn trở thành “một con người tốt hơn” sau những sai lầm đã qua.

Khi còn thi đấu, Jenas từng có 21 lần khoác áo tuyển Anh và ghi 1 bàn.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

