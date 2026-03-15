Tâm điểm trong chiến thắng 4-1 của Real Madrid trước Elche tại vòng 28 La Liga rạng sáng 15/3 thuộc về tiền vệ Arda Guler.

Guler ghi siêu phẩm từ giữa sân. Ảnh: Reuters.

Tình huống diễn ra ở phút 89 trên sân Bernabeu, khi Real Madrid gần như nắm chắc chiến thắng. Quan sát thấy thủ môn Matias Dituro của Elche dâng cao khỏi khung thành, Guler lập tức tung ra cú sút táo bạo bằng chân trái từ khoảng cách rất xa (68 mét), ngay bên phần sân của đội nhà.

Bóng bay theo quỹ đạo cao, vượt qua tầm với của Dituro trước khi nảy một nhịp và đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành đội khách. Siêu phẩm này ngay lập tức khiến các khán đài tại Bernabeu bùng nổ.

Hàng vạn cổ động viên đứng dậy vỗ tay tán thưởng cho khoảnh khắc thiên tài của tiền vệ 21 tuổi. Dù trận đấu an bài về mặt tỷ số, bàn thắng của Guler vẫn trở thành điểm nhấn đáng nhớ nhất trong chiến thắng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Gia nhập Real Madrid từ Fenerbahce vào năm 2023, Guler từng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội ra sân ở mùa giải đầu tiên. Tuy nhiên, tình hình thay đổi trong mùa giải này khi anh được trao nhiều thời gian thi đấu hơn, đặc biệt sau khi Luka Modric rời đội.

Nhờ sự tin tưởng từ ban huấn luyện, Guler đang dần chứng minh giá trị của mình. Bàn thắng vào lưới Elche cũng là pha lập công thứ tư của anh ở mùa giải năm nay.

Ba điểm có được giúp Real Madrid tiếp tục bám đuổi Barcelona trong cuộc đua vô địch La Liga, đồng thời duy trì sự hưng phấn trước giai đoạn quyết định của mùa giải.

