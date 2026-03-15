Sao trẻ 16 tuổi làm nên lịch sử tại Premier League

Tài năng trẻ Max Dowman ghi bàn lịch sử ở phút bù giờ, giúp Arsenal đánh bại Everton và tạm nới rộng khoảng cách với Manchester City lên 9 điểm trong cuộc đua vô địch.

Arsenal giành chiến thắng quan trọng 2-0 trước Everton trong trận đấu căng thẳng tại Emirates, qua đó củng cố lợi thế trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Tâm điểm của trận đấu là màn trình diễn nổi bật của tài năng trẻ Max Dowman, cầu thủ sinh năm 2009 vào sân từ băng ghế dự bị và để lại dấu ấn đậm nét.

Ở trận đấu diễn ra sau đó, Manchester City bị West Ham United cầm hòa 1-1, kết quả giúp Arsenal tạm nới rộng khoảng cách với nhà đương kim vô địch lên 9 điểm.

Max Dowman toả sáng trước Everton.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Arsenal chủ động đẩy cao đội hình và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tình huống đáng chú ý đầu tiên xuất phát từ một quả phạt góc được thực hiện nhanh khi Declan Rice chuyền bóng cho Noni Madueke dứt điểm, nhưng thủ môn Jordan Pickford phản xạ xuất sắc để cứu thua.

Trong khoảng 15 phút đầu, đội chủ nhà liên tiếp uy hiếp khung thành Everton. Các cú dứt điểm của Riccardo Calafiori, Martín Zubimendi, Bukayo Saka và Eberechi Eze đều khiến hàng thủ đội khách chao đảo, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến.

Everton cũng cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Dwight McNeil suýt mở tỷ số với cú sút xa đưa bóng dội cột dọc, trong khi thủ môn David Raya phải trổ tài cản phá cú dứt điểm nguy hiểm của Kiernan Dewsbury-Hall.

Trước khi hiệp một khép lại, Arsenal gặp tổn thất khi hậu vệ Jurriën Timber phải rời sân vì chấn thương.

Tài năng trẻ của Arsenal đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh.

Sang hiệp hai, HLV Mikel Arteta tăng cường hàng công khi tung Viktor Gyökeres và Gabriel Martinelli vào sân. Tuy nhiên, hàng thủ Everton vẫn giữ được sự kỷ luật, khiến Arsenal gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành.

Bước ngoặt chỉ xuất hiện ở phút 89. Từ đường chuyền của Max Dowman, Pickford xử lý lóng ngóng khiến bóng bật ra đúng vị trí của Gyökeres để tiền đạo này dứt điểm mở tỷ số.

Kịch tính chưa dừng lại ở đó. Phút 90+7, Dowman bứt tốc rồi ghi bàn ấn định chiến thắng cho Arsenal. Pha lập công này giúp anh đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Ngoại hạng Anh, ở tuổi 16 và 73 ngày.

Chiến thắng giúp Arsenal tiến thêm một bước quan trọng trên hành trình chinh phục danh hiệu, trong khi Man City đang dần hụt hơi ở giai đoạn quyết định của mùa giải.

Highlights Arsenal 2-0 Everton

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD