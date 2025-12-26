Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ugarte đắt hàng

  • Thứ sáu, 26/12/2025 06:08 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Tiền vệ Manuel Ugarte của Manchester United thu hút sự chú ý lớn từ nhiều đội bóng châu Âu trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Tiền vệ người Uruguay có những màn trình diễn đáng quên thời gian qua.

Theo các nguồn tin từ The TimesTelegraph, Lyon, Napoli và Galatasaray đang tích cực thúc đẩy việc mượn cầu thủ này. Trong khi đó, Marseille, Aston Villa, Newcastle, Juventus và Atletico Madrid cũng bày tỏ sự quan tâm đến tiền vệ người Uruguay.

Manchester United được cho là sẵn sàng bán đứt Ugarte với mức giá khoảng 45-50 triệu bảng. Dù sa sút phong độ tại nước Anh, Ugarte vẫn là cái tên được nhiều CLB tầm trung và khá đánh giá cao.

Chỉ hơn một năm sau khi cập bến Old Trafford với giá chuyển nhượng 50 triệu bảng từ Paris Saint-Germain (PSG), Ugarte khó có tương lai tại MU khi liên tục gây thất vọng.

Hôm 22/12, Aston Villa đánh bại MU 2-1 ở trận đấu thuộc vòng 17 Premier League. Thất bại trước Aston Villa phơi bày nhiều yếu điểm của Manchester United, đặc biệt là sai lầm cá nhân của Manuel Ugarte.

Tiền vệ người Uruguay có màn trình diễn đáng quên, tỏ ra cẩu thả trong khâu kiểm soát và chuyền bóng. Trong bối cảnh MU đang lên kế hoạch cho một cuộc cải tổ tuyến giữa ở kỳ chuyển nhượng mùa hè tới bằng việc mang về thêm các tiền vệ trung tâm, việc thanh lý Ugarte là điều cần thiết.

