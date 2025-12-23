Amorim không thể nhắm mắt làm ngơ với Ugarte

Khi những con số cứ lặp lại theo chiều hướng xấu, Manuel Ugarte không còn là phương án chiến thuật mà trở thành vấn đề thật sự của Manchester United.

Thất bại 1-2 trên sân Aston Villa thuộc vòng 17 Premier League hôm 21/12 đẩy Manchester United lún sâu hơn vào sự bất ổn. Nhưng giữa một trận đấu không hề tệ về thế trận, cái tên Manuel Ugarte lại bị lôi ra ánh sáng theo cách tiêu cực nhất. Tiền vệ người Uruguay bị thay ra chỉ sau 73 phút, một quyết định hiếm thấy và đủ để phản ánh niềm tin đã cạn của HLV Ruben Amorim.

Không phải ngẫu nhiên mà trên mạng xã hội, Ugarte bị gọi là “lời nguyền”. Cách gọi có phần cảm tính ấy lại được chống lưng bằng những thống kê lạnh lùng đến khó tin: MU chưa thắng một trận nào trong 9 lần Ugarte đá chính, với 1 trận hòa và 8 thất bại. Một chuỗi thành tích tệ hại hiếm gặp trong lịch sử hiện đại của CLB.

Ở Villa Park, Ugarte được tung vào sân vì Casemiro bị treo giò và Kobbie Mainoo dính chấn thương. Đó là lựa chọn gần như bắt buộc với Ruben Amorim. Nhưng sự bắt buộc ấy nhanh chóng biến thành dấu hỏi lớn khi Ugarte không kiểm soát được nhịp độ, lạc lõng trong khâu triển khai và phòng ngự từ xa.

Việc bị rút ra sân sớm không đơn thuần là điều chỉnh chiến thuật. Nó cho thấy Amorim nhìn thấy đủ. Trong một đội bóng đang cần sự ổn định, việc một cầu thủ gắn liền với chuỗi kết quả tiêu cực dài như vậy không thể tiếp tục được bỏ qua.

Thống kê còn chỉ ra rằng chuỗi trận đá chính không thắng của Ugarte là dài thứ hai trong lịch sử Premier League của Man United, chỉ sau Kleberson giai đoạn 2004-2005. Đáng nói hơn, ngay cả thời điểm Kleberson bị xem là bản hợp đồng thất bại, thành tích của MU khi đó vẫn tốt hơn hiện tại.

MU từng chi 42 triệu bảng để đưa Ugarte về từ Paris Saint-Germain vào mùa hè 2024, ngay sau khi để Scott McTominay ra đi.

Kỳ vọng đặt lên anh không nhỏ, nhất là khi Ugarte từng là quân bài quen thuộc của Amorim tại Sporting Lisbon.

Nhưng Old Trafford không phải Lisbon. Nhịp độ Premier League, áp lực kết quả và yêu cầu kiểm soát bóng cao hơn khiến Ugarte lộ rõ hạn chế. Anh không đủ sáng tạo để thoát pressing, cũng không đủ chắc chắn để trở thành mỏ neo phòng ngự đúng nghĩa. Trong một hệ thống đang tìm kiếm bản sắc, Ugarte trở thành mảnh ghép lệch tông.

Sự đối lập càng rõ khi đặt anh cạnh Kobbie Mainoo. Trận gặp Bournemouth, Mainoo vào sân khi đội bị dẫn trước và tạo ra khác biệt tức thì. Không ít CĐV chua chát nhận xét: Mainoo giống như “điều ngược lại hoàn toàn” với Ugarte.

Trong bối cảnh Bruno Fernandes nhiều khả năng phải nghỉ thi đấu vài tuần vì chấn thương, tuyến giữa MU càng cần sự ổn định và hiệu quả. Nhưng với những gì đã diễn ra, rất khó để Amorim tiếp tục đặt niềm tin vào Ugarte mà không chấp nhận rủi ro lớn.

Tháng 1/2026 đang đến gần, và câu chuyện về Ugarte không còn đơn thuần là phong độ cá nhân. Nó trở thành lời cảnh báo cho Amorim: có những con số không thể xem nhẹ, và có những “lời nguyền” chỉ biến mất khi bạn đủ dứt khoát để thay đổi.