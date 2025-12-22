Ugarte đá chính, MU không biết thắng

Đêm 21/12, Manuel Ugarte tiếp tục gây thất vọng khi MU thua 1-2 trên sân Aston Villa thuộc vòng 17 Premier League.

MU không biết thắng khi có Ugarte trên sân.

MU gục ngã 1-2 trên sân Villa Park. Cộng đồng người hâm mộ "Quỷ đỏ" cho rằng trận thua Aston Villa, được xem như dấu chấm hết cho tương lai của Manuel Ugarte tại Old Trafford.

Ugarte trở thành tâm điểm chỉ trích và bị thay ra ở phút 75 sau màn trình diễn mờ nhạt. Đáng chú ý, thất bại tại Villa Park nối dài thống kê đáng báo động khi MU chưa thắng bất kỳ trận Premier League nào trong 7 lần gần nhất Ugarte đá chính.

Trên mạng xã hội, những phản ứng gay gắt liên tục xuất hiện. Có người khẳng định Ugarte "không nên đá thêm một phút nào nữa cho MU", người khác cho rằng việc anh đứng trên Kobbie Mainoo trong thứ tự lựa chọn đội hình là "không thể chấp nhận". Với nhiều CĐV, thống kê đáng quên này là bằng chứng cho thấy thời gian của Ugarte tại Old Trafford có lẽ đã đi đến hồi kết.

Aston Villa giành chiến thắng nhờ cú đúp của Morgan Rogers. Anh ghi hai bàn thắng gần như giống hệt nhau ở hai hiệp đấu với pha cứa lòng chân phải hiểm hóc vào góc dưới khung thành. Bàn gỡ duy nhất của MU đến ngay trước giờ nghỉ, khi Matheus Cunha tận dụng sai lầm của Matty Cash để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Tuy nhiên, đó là những gì đội khách làm được. Trận thua càng thêm nặng nề với thầy trò Ruben Amorim khi đội trưởng Bruno Fernandes phải rời sân vì chấn thương gân kheo. Sau 17 vòng đấu, "Quỷ đỏ" đứng thứ 7 với 26 điểm.