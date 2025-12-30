Tuyên bố khó tin của Chủ tịch FIFA

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định World Cup 2026 chứng kiến cơn sốt vé chưa từng có khi FIFA nhận 150 triệu yêu cầu chỉ trong 15 ngày, tương đương sức chứa lên tới 300 năm lịch sử World Cup.

"Trung bình mỗi ngày có 10 triệu yêu cầu. Trong gần 100 năm World Cup, tổng số vé FIFA bán ra là 44 triệu. Nghĩa là chỉ trong hai tuần, chúng tôi có thể lấp đầy 300 năm lịch sử World Cup. Con số đó thực sự điên rồ", ông Infantino phát biểu tại World Sports Summit ở Dubai.

Thực tế, giá vé World Cup 2026 cao gấp khoảng 5 lần so với World Cup 2022 tại Qatar ở nhiều trận đấu. Điều này khiến không ít người hâm mộ lo ngại cơ hội trực tiếp đến sân tại Mỹ, Canada và Mexico đang trở nên quá xa tầm với, ngay cả với một sự kiện được coi là "trải nghiệm chỉ có một lần trong đời".

Trước áp lực dư luận, FIFA quyết định mở thêm một hạng vé giới hạn, có giá 60 USD mỗi trận. Ông Infantino khẳng định đây là kết quả của việc lắng nghe phản hồi từ công chúng và là bước đi đúng đắn. Tuy nhiên, phần lớn các loại vé khác với mức giá rất cao, thậm chí chạm ngưỡng bốn chữ số, vẫn được giữ nguyên.

Không khó để nhận ra World Cup 2026 sẽ mang lại nguồn thu khổng lồ cho FIFA, đặc biệt khi giải đấu lần đầu tiên mở rộng lên 48 đội. Ông Infantino nhấn mạnh khoản doanh thu kỷ lục này sẽ được tái đầu tư cho sự phát triển bóng đá toàn cầu.

"Không có FIFA, sẽ không có bóng đá ở 150 quốc gia. Bóng đá tồn tại nhờ những gì chúng tôi tạo ra từ World Cup và tái đầu tư trở lại", ông khẳng định.

Từ "300 năm World Cup" mà ông Infantino nhấn mạnh, có thể thấy cơn khát bóng đá toàn cầu đang ở mức chưa từng có. Tuy nhiên, giữa những con số kỷ lục và cam kết tái đầu tư đầy tham vọng của FIFA, câu hỏi lớn vẫn còn bỏ ngỏ. Ở đó, World Cup 2026 sẽ là ngày hội dành cho số đông người hâm mộ, hay dần trở thành sự kiện xa xỉ chỉ dành cho những ai đủ khả năng chi trả?