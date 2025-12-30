Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tuyên bố khó tin của Chủ tịch FIFA

  • Thứ ba, 30/12/2025 07:14 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định World Cup 2026 chứng kiến cơn sốt vé chưa từng có khi FIFA nhận 150 triệu yêu cầu chỉ trong 15 ngày, tương đương sức chứa lên tới 300 năm lịch sử World Cup.

"Trung bình mỗi ngày có 10 triệu yêu cầu. Trong gần 100 năm World Cup, tổng số vé FIFA bán ra là 44 triệu. Nghĩa là chỉ trong hai tuần, chúng tôi có thể lấp đầy 300 năm lịch sử World Cup. Con số đó thực sự điên rồ", ông Infantino phát biểu tại World Sports Summit ở Dubai.

Thực tế, giá vé World Cup 2026 cao gấp khoảng 5 lần so với World Cup 2022 tại Qatar ở nhiều trận đấu. Điều này khiến không ít người hâm mộ lo ngại cơ hội trực tiếp đến sân tại Mỹ, Canada và Mexico đang trở nên quá xa tầm với, ngay cả với một sự kiện được coi là "trải nghiệm chỉ có một lần trong đời".

Trước áp lực dư luận, FIFA quyết định mở thêm một hạng vé giới hạn, có giá 60 USD mỗi trận. Ông Infantino khẳng định đây là kết quả của việc lắng nghe phản hồi từ công chúng và là bước đi đúng đắn. Tuy nhiên, phần lớn các loại vé khác với mức giá rất cao, thậm chí chạm ngưỡng bốn chữ số, vẫn được giữ nguyên.

Không khó để nhận ra World Cup 2026 sẽ mang lại nguồn thu khổng lồ cho FIFA, đặc biệt khi giải đấu lần đầu tiên mở rộng lên 48 đội. Ông Infantino nhấn mạnh khoản doanh thu kỷ lục này sẽ được tái đầu tư cho sự phát triển bóng đá toàn cầu.

"Không có FIFA, sẽ không có bóng đá ở 150 quốc gia. Bóng đá tồn tại nhờ những gì chúng tôi tạo ra từ World Cup và tái đầu tư trở lại", ông khẳng định.

Từ "300 năm World Cup" mà ông Infantino nhấn mạnh, có thể thấy cơn khát bóng đá toàn cầu đang ở mức chưa từng có. Tuy nhiên, giữa những con số kỷ lục và cam kết tái đầu tư đầy tham vọng của FIFA, câu hỏi lớn vẫn còn bỏ ngỏ. Ở đó, World Cup 2026 sẽ là ngày hội dành cho số đông người hâm mộ, hay dần trở thành sự kiện xa xỉ chỉ dành cho những ai đủ khả năng chi trả?

Minh Nghi

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

