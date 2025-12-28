Không nhận ra Son Heung-min

Bức ảnh "xưa và nay" do FIFA đăng tải khiến người hâm mộ khó nhận ra Son Heung-min, khi diện mạo thời trẻ của anh khác xa hình ảnh quen thuộc hiện tại.

Hình ảnh của Son Heung-min thời trẻ.

Giữa dàn tên tuổi lẫy lừng như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi hay Mohamed Salah - những gương mặt gần như không thay đổi nhiều theo thời gian, Son Heung-min trở thành cái tên gây bất ngờ nhất.

Với hình ảnh thời trẻ được FIFA chia sẻ, Son xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác lạ. Chính sự "khó nhận ra" ấy khiến cộng đồng mạng lập tức chú ý. Hàng nghìn bình luận bày tỏ sự thích thú, ngạc nhiên, thậm chí có người còn đùa rằng "khi còn trẻ, Son là Park Ji-Sung".

Trong số các huyền thoại được FIFA lựa chọn, Son là cầu thủ duy nhất đến từ châu Á. Sự xuất hiện không mang tính ngẫu nhiên, mà phản ánh chính xác vị thế mà tiền đạo người Hàn Quốc xây dựng trong hơn một thập kỷ qua. Từ một tài năng trẻ châu Á, Son vươn mình trở thành gương mặt toàn cầu, sánh vai cùng những biểu tượng lớn nhất của bóng đá hiện đại.

Trong nhiều năm, Son là linh hồn của Tottenham và tuyển Hàn Quốc, hình mẫu lý tưởng cho hàng triệu cầu thủ trẻ. Sức hút ấy không hề suy giảm theo thời gian. Hiện tại, anh tiếp tục tạo hiệu ứng mạnh mẽ tại MLS trong màu áo LAFC.

Tại Mỹ, Son vừa là trung tâm lối chơi, vừa là nhân tố then chốt trong các chiến dịch quảng bá hình ảnh và thương mại của giải đấu.