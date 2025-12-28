Hình ảnh mới nhất của Xuân Son

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son hiện cùng vợ trở về Brazil để tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngày bên gia đình.

Xuân Son và vợ đang tận hưởng kỳ nghỉ cuối năm ở Brazil.

Những hình ảnh được Xuân Son chia sẻ trên trang cá nhân nhanh chóng thu hút sự chú ý, không chỉ bởi không khí ấm áp của vùng biển Nam Mỹ mà còn là những chi tiết mang đậm dấu ấn Việt Nam.

Trong loạt ảnh đăng tải, Xuân Son và vợ xuất hiện rạng rỡ. Tiền đạo gốc Brazil nở nụ cười thoải mái, tận hưởng những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi sau thời gian thi đấu căng thẳng. Cặp đôi ghi lại nhiều khoảnh khắc đời thường giản dị, tràn đầy hạnh phúc.

Đáng chú ý, trong một bức ảnh chụp cùng người thân tại điểm nghỉ dưỡng ven biển, một thành viên trong gia đình Xuân Son diện áo đội tuyển Việt Nam màu đỏ nổi bật. Chi tiết nhanh chóng được người hâm mộ chia sẻ rộng rãi, cho thấy sự gắn bó đặc biệt của Xuân Son và gia đình với dải đất hình chữ S.

Hình ảnh Xuân Son quây quần bên gia đình.

Ngoài ra, Xuân Son còn đăng tải đoạn video tập chạy trên cát khi đang khoác áo đấu tuyển Việt Nam. Hình ảnh áo tuyển Việt Nam xuất hiện giữa đất nước Brazil được xem như biểu tượng giàu ý nghĩa, thể hiện niềm tự hào và trân trọng mà gia đình Xuân Son dành cho Việt Nam.

Sau kỳ nghỉ, Xuân Son dự kiến sớm trở lại để chuẩn bị cho những mục tiêu tiếp theo trong màu áo CLB và đội tuyển, tiếp tục hành trình giúp anh trở thành một trong những cầu thủ nhập tịch được chú ý nhất của bóng đá nước nhà thời gian qua.

Sau khi dính chấn thương nặng hồi đầu năm, Xuân Son hồi phục nhanh chóng nhờ tuân thủ chế độ tập luyện nghiêm ngặt. Anh trở lại và cho thấy phong độ ấn tượng. Hôm 17/12, Xuân Son lập cú đúp trong chiến thắng 4-1 của Nam Định trước Bangkok United thuộc vòng bảng ASEAN Championship.

Tháng trước, Xuân Son ghi bàn vào lưới tuyển Lào thuộc vòng loại Asian Cup 2027 sau cú sút phạt đền quyết đoán.