Xuân Son quá đáng sợ

Hat-trick trong chiến thắng 3-0 trước Shan United tại cúp các CLB Đông Nam Á 2025/26 tối 4/12 là lời tuyên bố mạnh mẽ nhất của Xuân Son kể từ khi trở lại sau chấn thương.

Xuân Son đang cho thấy sự lợi hại.

Một tháng trước, Xuân Son ghi bàn cho tuyển Việt Nam. Hôm nay, anh bùng nổ trong màu áo Nam Định ở trận đấu thuộc cúp các CLB Đông Nam Á 2025/26 để khẳng định: hành trình trở lại chưa từng mạnh mẽ đến thế.

Xuân Son quá hay

Trong bóng đá, có những khoảnh khắc cho thấy một cầu thủ thật sự trở lại, không phải bằng lời nói, mà bằng bàn thắng. Với Xuân Son, trận đấu tại Myanmar chính là khoảnh khắc ấy. Không ồn ào, không tô vẽ, anh nói bằng thứ ngôn ngữ quen thuộc của một tiền đạo: đặt bóng vào lưới.

Điều đáng nói là sự trở lại này không đến bất ngờ. Tháng trước, Xuân Son ghi bàn vào lưới Lào tại vòng loại Asian Cup 2027 sau cú sút phạt đền quyết đoán. Một tín hiệu tích cực cho thấy nhịp điệu thi đấu bắt đầu hồi phục. Nhưng bàn thắng ở cấp đội tuyển chỉ là bước chạy đà. Những gì diễn ra tối 4/12 mới là màn bứt tốc thật sự.

Ngay từ những phút đầu, có thể thấy Xuân Son mang lại cảm giác khác biệt. Anh di chuyển tự tin, chọn vị trí tốt và luôn sẵn sàng tung ra những pha dứt điểm. Nỗ lực ở phút 20, dù chưa thành bàn, vẫn cho thấy sự bén nhạy trở lại. Quan trọng hơn, từng bước chạy của Xuân Son đều mang theo tín hiệu rõ ràng: nỗi sợ chấn thương lùi lại phía sau.

Bàn thắng mở tỷ số ở phút 45+2 đến từ chấm phạt đền, nhưng cái cách Xuân Son thực hiện mới cho thấy giá trị thật sự. Một cú sút bình thản, không vội vàng, không áp lực, điều mà chỉ những cầu thủ có tâm lý vững vàng mới làm được.

Xuân Son lập hat-trick trong chiến thắng 3-0 của Nam Định trước Shan United tại cúp các CLB Đông Nam Á tối 4/12. Ảnh: Nam Định FC.

Bàn thắng đầu tiên ấy như tháo bỏ hết những đè nặng còn sót lại sau quãng thời gian dài điều trị và hồi phục. Khi trái bóng đi vào lưới, đó không chỉ là 1-0 cho Nam Định, mà còn là 1-0 cho hành trình tái thiết của Xuân Son.

Nếu bàn mở tỷ số mang tính giải phóng, thì bàn thắng thứ hai lại cho thấy sự sắc bén đang trở lại mạnh mẽ. Chỉ bảy phút sau giờ nghỉ, Xuân Son băng vào giữa vòng cấm và dứt điểm gọn ghẽ.

Một pha bóng đơn giản nhưng tinh tế, đủ để thấy thứ bản năng từng bị gián đoạn bởi chấn thương hoạt động trở lại. Khoảnh khắc ấy giống như đoạn phim tua nhanh: một tiền đạo biết mình phải xuất hiện ở đâu và phải làm gì khi bóng tới.

Và khi trận đấu bước sang phút 87, một Xuân Son hoàn thiện hơn xuất hiện. Trong tư thế quay lưng với khung thành, anh xoay người dứt điểm chớp nhoáng, ghi bàn thứ ba trong trận.

Pha bóng ấy không chỉ nói về kỹ thuật, mà còn nói về sự tự tin, thứ tài sản quan trọng mà chấn thương từng lấy đi của anh. Để làm được điều đó, tiền đạo phải tin vào cơ thể mình, tin vào sức mạnh đôi chân và tin rằng cú xoay người ấy sẽ không phản bội mình nữa.

Sự tự tin trở lại

Ba bàn thắng theo ba cách khác nhau. Một từ tâm lý vững vàng. Một từ bản năng. Một từ sự tự tin. Tất cả hợp lại thành hình hài của một tiền đạo đang trở lại đường ray, và quan trọng hơn: lợi hại hơn trước.

Xuân Son đã thực sự trở lại. Ảnh: Nam Định FC.

Điểm đáng mừng là Xuân Son không chỉ ghi bàn, mà còn thể hiện vai trò trung tâm trong lối chơi của Nam Định. Anh biết khi nào cần lùi xuống kết nối, khi nào cần kéo giãn hàng thủ, và khi nào phải trở thành người kết thúc. Đó là dấu hiệu của một tiền đạo trưởng thành thực sự, người không chỉ sống bằng những khoảnh khắc, mà bằng đóng góp tổng thể cho đội bóng.

Cú hat-trick này càng củng cố một điều rằng bàn thắng vào lưới Lào tại vòng loại Asian Cup 2027 không phải tia sáng nhất thời, mà là điểm khởi đầu cho một chuỗi phát triển mới. Xuân Son đang trở lại, không phải như một cầu thủ vừa hồi phục, mà như một mũi nhọn hoàn thiện hơn.

Chấn thương từng khiến anh chững lại. Nhưng đêm 4/12 chứng minh rằng những cú ngã ấy không hề lấy đi bản năng, mà chỉ là độ trễ trước khi bùng nổ trở lại. Xuân Son đang chạy nhanh hơn, sắc bén hơn và tự tin hơn.

Nam Định có chiến thắng. Bóng đá Việt Nam có thêm một tín hiệu vui. Và Xuân Son, trên hết, có lại chính mình, theo cách đẹp đẽ và mạnh mẽ nhất.