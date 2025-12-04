Xuân Son lập hat-trick

Nam Định FC có chuyến làm khách ấn tượng trên sân Shan United tại cúp Đông Nam Á tối 4/12, nơi Xuân Son tỏa sáng rực rỡ với một hat-trick, giúp đội bóng thắng 3-0.

Xuân Son (trái) đang hồi sinh rực rỡ.

Ngay từ đầu trận, Nam Định chiếm lĩnh thế trận với tỉ lệ kiểm soát bóng vượt trội. Phút 12, Caio Cesar tung cú dứt điểm kỹ thuật nhưng chệch cột dọc.

Tám phút sau, Xuân Son có cơ hội rõ rệt đầu tiên nhưng không tận dụng thành công dù ở vị trí thuận lợi. Dẫu vậy, những pha di chuyển, xoay xở của tiền đạo này liên tục khiến hàng thủ Shan United chao đảo.

Bước ngoặt đến ở phút 44 khi Văn Vĩ bị phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho Nam Định. Ở phút 45+2, Xuân Son lạnh lùng đánh lừa thủ môn, mở tỷ số với pha sút 11 m chuẩn xác. Đó là bàn thắng giải tỏa sức ép và mở ra hiệp hai bùng nổ của tiền đạo Nam Định.

Sau giờ nghỉ, Nam Định tiếp tục đẩy cao tốc độ. Phút 52, Xuân Son nhanh như cắt băng vào cự ly gần, tung cú dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 2-0. Pha lập công cho thấy bản năng sát thủ đang trở lại trong anh sau thời gian dài nghỉ thi đấu.

Xuân Son liên tục ghi bàn từ khi tái xuất.

Shan United rơi vào thế vỡ vụn và tới phút 82, đội chủ nhà chỉ còn 10 người khi Mark Sekyi bị thẻ đỏ vì pha cao chân vào mặt Ngọc Sơn. Nam Định tận dụng rất tốt lợi thế này và ấn định chiến thắng ở phút 87. Trong một tình huống xoay người dứt điểm cực nhanh trong vòng cấm, Xuân Son hoàn tất hat-trick, ghi dấu ấn đậm nét trong đêm anh gần như không thể ngăn cản.

Ở trận đấu mà Nam Định tạo sức ép liên tục, từ kiểm soát bóng tới khả năng triển khai, Xuân Son là điểm tựa lớn nhất. Ba bàn thắng không chỉ mang về chiến thắng quan trọng mà còn chứng minh sự trở lại đầy thuyết phục của tiền đạo này, người đang từng bước khẳng định lại giá trị sau quãng thời gian dài điều trị và hồi phục.

Nam Định thắng, nhưng trên hết, họ chào đón một Xuân Son sắc bén như chưa từng rời xa sân cỏ. Với kết quả này, Nam Định có 6 điểm tại bảng B, cúp Đông Nam Á sau 2 lượt trận.