Lý do Xuân Son thi đấu trọn vẹn 90 phút

HLV Mauro Jeronimo khẳng định Xuân Son hồi phục 100% thể trạng và hoàn toàn có thể thi đấu trọng vẹn 90 phút.

Xuân Son thi đấu trọn vẹn 90 phút ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025/26 trong màu áo Nam Định.

"Đây không phải là quyết định mạo hiểm. Trong trận đấu với Lào, Xuân Son thi đấu 45 phút. Về bản chất, trận Việt Nam gặp Lào khá tương đồng với trận đấu này", HLV Mauro Jeronimo nói về việc sử dụng Xuân Son trọn vẹn 90 phút trong trận thắng Long An 2-0 ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia tối 23/11.

Ông tiếp tục: "Khi đối mặt với một đội chơi lùi sâu, vị trí của một tiền đạo 90% thời gian hoạt động ở gần vùng cấm đối phương. Cậu ấy không cần phải di chuyển lên xuống liên tục. Cường độ hoạt động đòi hỏi ở một tiền đạo khi đối mặt với một đội chơi lùi sâu là không cao bằng khi đối đầu với một đội pressing tầm cao, luôn đẩy cao đội hình".

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định quyết định của ông không hề mạo hiểm: "Cậu ấy cảm thấy thể trạng rất tốt và tự chuẩn bị rất kỹ cho lần trở lại này. Điều đó giúp ích cho Nam Định và cả bóng đá Việt Nam".

Thực tế, tiền đạo 28 tuổi đưa bóng vào lưới ở phút 30 nhưng bị thổi việt vị, và sau đó bỏ lỡ thêm ít nhất hai cơ hội trong thế đối mặt. Tuy nhiên, HLV Jeronimo vẫn giữ anh ở lại sân, coi đó là phần cần thiết trong quá trình xây dựng cấu trúc tấn công mới của đội.

Trước Long An, Nam Định thể hiện gần đầy đủ những mảng miếng mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha theo đuổi. Đó là kiểm soát bóng vượt trội, tấn công chủ động và duy trì phần lớn thời gian thi đấu trên phần sân đối thủ. "Chúng ta thấy một phần những gì tôi muốn cho Nam Định. Đó là đội bóng kiểm soát trận đấu, tạo nhiều cơ hội và chơi thứ bóng đá truyền cảm hứng", ông nói.

Cũng theo HLV Mauro Jeronimo, với cách tiếp cận chiến thuật mà các cầu thủ Nam Định thể hiện, đội bóng thành Nam xứng đáng có trận thắng đậm hơn. Sau một tuần làm việc, ông tin Nam Định đang đi đúng hướng.