Đà Nẵng loại SLNA ở Cúp Quốc gia

  • Chủ nhật, 16/11/2025 20:02 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Tối 16/11, Đà Nẵng đánh bại SLNA với tỉ số 3-2 thuộc vòng 1/8, qua đó giành vé vào tứ kết Cúp Quốc gia 2025/26.

Đà Nẵng giành quyền vào tứ kết Cúp Quốc gia.

Với vị trí Á quân mùa giải trước, SLNA không phải thi đấu ở vòng loại. Tuy nhiên, màn trình diễn trước Đà Nẵng ở vòng 1/8 lại cho thấy một hình ảnh trái ngược hoàn toàn. Các cầu thủ xứ Nghệ thiếu gắn kết, phòng ngự hớ hênh.

Ngay phút thứ 4, những hạn chế ấy bộc lộ rõ rệt. Hàng thủ SLNA đứng chôn chân khi Anh Tuấn thoải mái đi bóng xuyên qua 4-5 cầu thủ áo vàng trước khi tung cú xỏ háng vượt qua thủ môn Hữu Hậu, mở tỷ số cho Đà Nẵng. Bàn thua sớm khiến SLNA càng lúng túng trong triển khai bóng, thường xuyên mất nhịp ở khu vực giữa sân.

Đến phút 27, sai lầm tiếp tục lặp lại. Lần này, David Boris thoát xuống quá dễ dàng rồi chuyền ngang cho Makaric dứt điểm vào lưới trống, nhân đôi cách biệt. Hàng thủ SLNA gần như không có bất kỳ sự áp sát nào, một hình ảnh trái ngược hoàn toàn với sự chắc chắn và lì lợm mà họ từng thể hiện trên hành trình tiến tới trận chung kết năm ngoái.

Sang hiệp hai, khó khăn của đội chủ nhà càng chồng chất khi Dale Moore nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 57 vì đánh nguội đối thủ trong vòng cấm. Việc phải chơi thiếu người trong thế bị dẫn trước khiến mọi nỗ lực tìm bàn gỡ của đội bóng xứ Nghệ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Dù vậy, bất ngờ xảy ra ở phút 79 khi Trần Ngọc Sơn của đội khách để bóng chạm tay trong vòng cấm, SLNA được hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Olaha không mắc sai lầm nào, đánh bại thủ môn Văn Biểu để mang lại hy vọng cho SLNA.

Sau khi bị chọc thủng lưới, Đà Nẵng chủ động giảm nhịp, giữ cự ly đội hình chặt chẽ và chờ đợi cơ hội phản công. Lối chơi này mang lại hiệu quả và tới phút 89, Đình Duy ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1. Đúng 1 phút sau, Olaha bất ngờ dứt điểm thành công và rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.

Dù vậy, thời gian còn lại là không đủ để SLNA lật ngược thế cờ. Chiến thắng 3-2 xứng đáng giúp thầy trò HLV Đức Tuấn giành quyền vào tứ kết.

