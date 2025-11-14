Duy Mạnh: 'Xuân Son là cầu thủ đặc biệt’

Đội trưởng Đỗ Duy Mạnh đánh giá cao tinh thần và khát khao trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son, xem anh là nguồn cảm hứng lớn cho tuyển Việt Nam trước trận gặp Lào.

Duy Mạnh đánh giá cao sự chuyên nghiệp lẫn tài năng của Xuân Son. Ảnh: FBNV.

“Mọi người đều biết trình độ của Xuân Son rồi. Để đánh giá, Son là một cầu thủ rất đặc biệt, một tiền đạo giỏi, ghi bàn tốt. Tôi cũng thường nói chuyện với Son để chia sẻ và động viên nhau tập luyện. Son là người rất chuyên nghiệp, và chắc chắn lúc này cậu ấy đang khát khao cống hiến những điều tốt nhất cho tuyển Việt Nam”, đội trưởng Đỗ Duy Mạnh chia sẻ trong buổi tập chiều 14/11.

Trong mắt các đồng đội, Xuân Son trở lại với tinh thần như chưa từng rời xa sân cỏ. Nhiều buổi tập, anh tỏ ra phấn khởi, chạy không biết mệt và sẵn sàng tham gia mọi bài tập với cường độ cao. “Là cầu thủ, việc không được chơi bóng trong thời gian dài là điều tồi tệ nhất. Son đã nỗ lực rất nhiều để lấy lại những gì mình từng có”, Duy Mạnh nói thêm.

Những hình ảnh Xuân Son đăng tải trên mạng xã hội, từ khoảnh khắc tập gym, chạy phục hồi cho tới những bước chạy cùng tuyển Việt Nam thể hiện rõ sự quyết tâm của anh. Với các tuyển thủ, đó không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn là sự khích lệ tinh thần lớn cho cả đội trước khi bước vào trận đấu với Lào.

Cập nhật về tình hình của đội tuyển, Duy Mạnh cho biết: “Tuyển Việt Nam hiện trải qua mật độ thi đấu khắc nghiệt ở V.League, song ban huấn luyện đã đưa ra nhiều phương án điều chỉnh về tải vận động. Không khí trong đội đang tích cực, tinh thần cầu thủ thoải mái và sẵn sàng hướng tới mục tiêu đã đề ra”.

Cầu thủ sinh năm 1996 khẳng định: “Chúng tôi là đại diện của Việt Nam thi đấu quốc tế, trách nhiệm trên vai rất lớn. Vì vậy, toàn đội luôn nỗ lực và tuân thủ giáo án ban huấn luyện để mang chiến thắng về cho người hâm mộ”.