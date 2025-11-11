Xuân Son: 'Tôi sẵn sàng để ra sân'

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son khẳng định đang có thể trạng tốt nhất, sẵn sàng ra sân thi đấu nếu được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội.

Xuân Son khẳng định đang có phong độ và thể trạng tốt nhất, sẵn sàng ra sân. Ảnh: FBNV.

“Khi tôi lên hội quân, HLV Kim Sang-sik nói với tôi rằng ‘Chào mừng cậu trở lại’. Tôi trả lời ông ấy rằng mình đã sẵn sàng, có thể thi đấu với thể trạng tốt nhất hiện tại. Tôi chỉ chờ cơ hội để ra sân và đóng góp cho đội tuyển”, tiền đạo Nguyễn Xuân Son chia sẻ với truyền thông trước buổi tập chiều 11/11 của tuyển Việt Nam.

Xuân Son đã hoàn toàn hồi phục chấn thương dây chằng mà anh gặp phải ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 trước tuyển Thái Lan hồi đầu năm. Sau gần 1 năm, anh được HLV Kim Sang-sik điền tên vào danh sách 23 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu với Lào ở lượt trận thứ 5, bảng F, vòng loại Asian Cup 2027 dù chưa có trận đấu chính thức nào với Nam Định kể từ đầu mùa.

Chia sẻ ngày trở lại đội tuyển, chân sút gốc Brazil cho biết: “Hôm nay thật đặc biệt với tôi kể từ khi dính chấn thương. Tôi luôn cảm thấy hãnh diện và tự hào khi được khoác áo đội tuyển Việt Nam. Tôi rất vui khi trở lại đội tuyển, được gặp lại những khuôn mặt quen thuộc từ các đồng đội và ban huấn luyện. Gia đình tôi cũng rất tự hào khi tôi lại có cơ hội cống hiến cho đội tuyển quốc gia”.

Cầu thủ sinh năm 1997 tiếp tục: “Thật khó diễn tả hết cảm xúc khi được trở lại đây, gặp lại những người bạn, những người thầy đã đồng hành cùng tôi trong hành trình trước. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ban huấn luyện, các đồng đội và người hâm mộ trên khắp đất nước Việt Nam vì đã luôn ủng hộ tôi”.

Trước những hoài nghi về thể trạng sau thời gian dài điều trị chấn thương, Xuân Son nhấn mạnh: “Hiện tại, tôi đã hoàn toàn hồi phục, đạt 100% thể trạng và sẵn sàng thi đấu với cường độ cao nhất. Không có gì đáng lo ngại cả, tôi sẽ cố gắng mỗi khi được trao cơ hội”.

Xuân Son chia sẻ, thời gian qua, anh nuốt trọn giáo án của BHL Nam Định. Chính vì thế, ở bất kỳ thời điểm nào, anh đều sẵn sàng ra sân. “Tất nhiên, tôi luôn mong muốn được ghi bàn, nhưng quan trọng hơn hết là toàn đội giành chiến thắng trước Lào. Tôi sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì mình có”, Xuân Son cho biết.

Tại bảng F, tuyển Việt Nam đang có 9 điểm, xếp thứ hai sau Malaysia. Cả đội sẽ có 1 tuần chuẩn bị trước khi bước vào trận đấu chính thức với Lào hôm 18/11.