HLV Kim Sang-sik bất lực tìm trung phong

HLV Kim Sang-sik không có một trung phong thực thụ cho U22 Việt Nam, còn đội tuyển quốc gia thì đặt hết niềm tin vào sự hồi phục của cầu thủ nhập tịch Xuân Son.

U22 Việt Nam chắc chắn sẽ thi đấu SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026 mà không có trung phong thực thụ. Bởi đến cả đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik cũng bất lực trong việc tìm kiếm gương mặt có thể an tâm thay thế Nguyễn Tiến Linh, Xuân Son.

Trung phong nội đếm không hết bàn tay

Khoảng 5 mùa giải gần đây, thống kê ở V.League cho thấy rõ thực tế vị trí tiền đạo cắm nội gần như biến mất khỏi danh sách ghi bàn hàng đầu. Từ mùa 2020 đến nay, danh hiệu Vua phá lưới luôn thuộc về ngoại binh, còn cầu thủ nội chỉ góp mặt lác đác ở nhóm giữa bảng xếp hạng.

Đội tuyển Việt Nam vẫn trông chờ sự trở lại của Xuân Son cho vai trò trung phong. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Tính riêng mùa 2025/2026, theo dữ liệu của Fstats, trong top 10 chân sút tốt nhất V.League hiện tại chỉ có tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức (4 bàn) là người Việt, trong khi phần còn lại đều là ngoại binh. Điều này phản ánh xu hướng rõ ràng: các CLB V.League đặt gần như toàn bộ niềm tin ghi bàn vào cầu thủ nước ngoài.

Ở sân chơi V.League hiện nay, một số trung phong nội trẻ tiềm năng có thể hình tốt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nổi bật hiện chỉ là Bùi Văn Bình (sinh 2003, cao 1,78 m) đã ghi 2 bàn trong 9 lần ra sân (203 phút thi đấu) cho Công An TP.HCM, và Nguyễn Minh Tâm (sinh 2005, cao 1,81 m) ghi 2 bàn trong 7 lần ra sân (386 phút thi đấu) cho Hoàng Anh Gia Lai.

Cả hai chủ yếu được tung vào sân từ ghế dự bị, chưa có đủ cơ hội thể hiện để tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh cần có của một “số 9” đích thực.

Tiền đạo trẻ Bùi Văn Bình (áo đỏ) từng là Vua phá lưới Giải hạng nhất 2023/24 với 11 bàn thắng khi khoác áo CLB Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là CLB TP.HCM). Ảnh: CA TPHCM FC.

Câu chuyện khan hiếm trung phong nội được nhắc đến suốt nhiều năm, từ sau thời của Công Vinh, Anh Đức và ngay cả Tiến Linh. Còn nhớ đợt AFF Cup 2018 từng chứng kiến HLV Park Hang-seo phải gọi lại lão tướng Nguyễn Anh Đức và chính anh là người ghi bàn duy nhất giúp Việt Nam thắng Malaysia 1-0 ở chung kết lượt về. Bảy năm trôi qua, bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể tìm được người kế thừa mới, đủ để kỳ vọng ít nhất ở khía cạnh “bông hoa nở muộn”.

Chờ tài xoay sở của thầy Kim

Vốn dĩ các HLV đến từ Hàn Quốc luôn coi trọng thể hình và thể lực, nên việc có một trung phong đúng nghĩa là điểm cộng quan trọng trong lối chơi. Tuy nhiên, với thực trạng của bóng đá Việt Nam hiện tại buộc HLV Kim Sang-sik phải xoay sở để tìm ra lời giải khác cho khâu ghi bàn.

Từ khi tiếp quản đội tuyển và U22 Việt Nam, nhà cầm quân người Hàn Quốc bắt đầu rèn giũa những cầu thủ thiên về chạy cánh để hình thành nhiều mũi nhọn linh hoạt. Ông xây dựng lối tấn công xoay quanh tốc độ, khả năng di chuyển và pressing, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào trung phong cắm.

Trong nhóm cầu thủ trẻ được thử nghiệm ở đội U22, những cái tên như Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Mỹ hay Võ Văn Thuận đều được ông Kim sử dụng luân phiên trên hàng công. Dù không phải mẫu “số 9” cổ điển, họ lại mang đến lựa chọn di chuyển rộng và tấn công đa hướng.

Sự trở lại của Bùi Vĩ Hào là tín hiệu tích cực nhưng vẫn còn phải chờ anh đạt phong độ tốt. Ảnh: VFF.

Bên cạnh đó, việc ông Kim sớm cho gọi lại Bùi Vĩ Hào cũng nằm trong tính toán chiến thuật. Tiền đạo này từng là chân sút chủ lực ở đội trẻ An Giang, sở hữu nền tảng kỹ thuật và tốc độ đủ để đá được cả trung phong lẫn tiền đạo cánh. Nếu lấy lại phong độ sau thời gian chấn thương và bị đẩy ra biên, Vĩ Hào có thể là quân bài giúp HLV Kim giảm bớt phần nào gánh nặng thiếu hụt nhân sự tuyến đầu.

Trong bối cảnh đội tuyển quốc gia vẫn trông chờ vào sự trở lại của Xuân Son và Tiến Linh đã quá quen thuộc với các đối thủ, còn lứa U22 chưa có gương mặt nào thật sự bứt phá, bài toán trung phong của bóng đá Việt Nam vẫn là nỗi trăn trở lớn nhất. HLV Kim Sang-sik buộc phải tiếp tục xoay xở như cách mà bóng đá Việt Nam đã quen thuộc suốt gần một thập kỷ qua.