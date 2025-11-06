HLV Kim Sang-sik cho gọi bộ khung U22 Việt Nam tốt nhất hướng tới giải giao hữu Panda Cup tại Trung Quốc vào tháng 11.

Bùi Vĩ Hào trở lại U22 Việt Nam.

Theo công bố của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), danh sách 26 cầu thủ tập trung lần này quy tụ gần như đầy đủ gương mặt trụ cột từng góp mặt ở giải U23 Đông Nam Á và vòng loại U23 châu Á 2026. Ở vị trí thủ môn, ba cái tên quen thuộc gồm Trần Trung Kiên (HAGL), Cao Văn Bình (SLNA) và Nguyễn Tân (Công an TP.HCM) tiếp tục được tin tưởng.

Hàng thủ của U22 Việt Nam có sự kết hợp của những cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu V.League như Võ Anh Quân, Nguyễn Hiểu Minh (PVF-CAND), Đinh Quang Kiệt (HAGL) và Phạm Lý Đức (CAHN). Điều này giúp HLV Kim Sang-sik có nhiều lựa chọn trong sơ đồ phòng ngự.

Sự trở lại của Đặng Tuấn Phong (Thể Công) cũng mang đến thêm chiều sâu cho hàng thủ. Tuyến giữa tiếp tục là điểm mạnh của đội tuyển khi quy tụ nhiều gương mặt nổi bật, gồm: Nguyễn Văn Trường (Hà Nội), Khuất Văn Khang (Thể Công), Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa) hay Viktor Le (Hà Tĩnh).

Đây đều là những cầu thủ khẳng định được chỗ đứng ở cấp độ CLB và có kinh nghiệm quốc tế. Bên cạnh đó, U22 Việt Nam cho gọi cầu thủ đang có phong độ cao ở CLB CA TP.HCM là Nguyễn Thái Quốc Cường, cầu thủ mạnh trong những pha chuyển đổi trạng thái.

Trên hàng công, tâm điểm chú ý là sự trở lại của Bùi Vĩ Hào (Becamex TP.HCM). Tiền đạo sinh năm 2003 từng là trụ cột ở các đội tuyển trẻ Việt Nam, sở hữu khả năng bứt tốc và dứt điểm tốt. Việc anh trở lại giúp HLV Kim Sang-sik có thêm một phương án hiệu quả bên cạnh những cái tên quen thuộc như Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND), Nguyễn Quốc Việt (Ninh Bình) và Nguyễn Đình Bắc (CAHN).

Danh sách tập trung U22 Việt Nam chuẩn bị đấu giải Panda Cup 2025.

Theo kế hoạch, đội sẽ hội quân từ ngày 10/11 tại Hà Nội trước khi lên đường sang Trung Quốc tham dự Panda Cup 2025 – giải đấu có các đối thủ U22 mạnh của Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc. Sau giải, đội tiếp tục rèn quân tại Bà Rịa - TP.HCM từ 23 đến 29/11, trước khi di chuyển sang Thái Lan.

Đây là bước chạy đà quan trọng của U22 Việt Nam trước khi bước vào chiến dịch SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12.

Với việc duy trì khung đội hình ổn định và bổ sung thêm những nhân tố giàu tiềm năng, HLV Kim Sang-sik đang hướng tới mục tiêu định hình lối chơi cho lứa U22 – cũng là lực lượng nòng cốt của đội tuyển quốc gia trong tương lai gần.