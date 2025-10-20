Lào dùng đội hình U22 đấu tuyển Việt Nam

Lào sẽ sử dụng đội hình gồm phần lớn các cầu thủ thuộc lứa U22 để đấu tuyển Việt Nam ở trận lượt về bảng F, vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào ngày 18/11 trên sân nhà.

Lào sẽ sử dụng đội U22 để đấu tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

“Trận đấu lượt về với tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2027 trên sân nhà, chúng tôi sẽ sử dụng nhiều cầu thủ thuộc đội U22 để chuẩn bị cho SEA Games”, HLV Ha Hyeok-jun chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Quyết định của chiến lược gia người Hàn Quốc không khiến giới chuyên môn bất ngờ. Sau 4 lượt trận tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027, tuyển Lào thắng 1, thua 3 và không còn cơ hội đi tiếp. Trong bối cảnh đó, việc trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ được xem là bước đi hợp lý, vừa giúp họ tích lũy kinh nghiệm, vừa hướng tới mục tiêu trọng tâm là SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan vào cuối năm.

Theo kết quả bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra ngày 19/10, U22 Lào nằm ở bảng B cùng U22 Việt Nam và U22 Malaysia. Đây được xem là bảng đấu có sự chênh lệch rõ rệt về trình độ, khi Việt Nam và Malaysia đều là những đội bóng mạnh của khu vực. Dẫu vậy, HLV Ha Hyeok-jun không vì thế mà tỏ ra e ngại.

“Chúng tôi là đội bóng không có gì để mất. Lào bị đánh giá yếu nhất bảng, nhưng điều đó không có nghĩa các đối thủ có thể dễ dàng vượt qua chúng tôi. Ngược lại, chính Việt Nam và Malaysia mới là những đội phải lo lắng hơn”, ông khẳng định.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng sự tiến bộ của bóng đá Lào trong thời gian qua là tín hiệu đáng khích lệ. Dù kết quả tại vòng loại Asian Cup 2027 chưa như mong đợi, kết quả thi đấu của họ trong thời gian qua đã giúp cầu thủ trẻ của ông thêm niềm tin.

“Thực sự mà nói, Lào không phải đội bóng mạnh, nhưng chúng tôi đang từng bước tiến bộ. Cả Việt Nam và Malaysia đều dè chừng Lào, đặc biệt sau những gì chúng tôi thể hiện thời gian qua”, ông nói thêm.

Kết quả bốc thăm bóng đá nam SEA Games 33.

Dưới thời HLV Ha Hyeok-jun, các đội tuyển quốc gia của Lào chú trọng vào việc xây dựng nền tảng thể lực, khả năng pressing và tư duy chiến thuật hiện đại. Ông không giấu tham vọng giúp đội bóng xứ Triệu Voi dần thoát khỏi hình ảnh “lót đường” ở Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, việc cho U22 Lào thi đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia còn giúp chiến lược gia này sớm định hình bộ khung cho SEA Games. Điều ông mong muốn nhất là các cầu thủ trẻ không sợ hãi. Khi đối đầu Việt Nam hay Malaysia, họ cần ra sân với niềm tự hào và tinh thần chiến đấu cao nhất. Chiến lược gia người Hàn Quốc tôn trọng mọi đối thủ, nhưng cũng muốn khẳng định rằng Lào đã khác trước rất nhiều.

Trận đấu giữa Lào và Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 11 sẽ là phép thử quan trọng cho dàn cầu thủ U22 của ông Ha Hyeok-jun, đồng thời mở màn cho hành trình chuẩn bị cho SEA Games 33, đấy trường mà Lào đặt mục tiêu gây bất ngờ trước các đội bóng lớn trong khu vực.