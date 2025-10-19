Tiến Linh mờ nhạt, CA TP.HCM bị Hà Tĩnh cầm hòa

Tối 19/10, CA TP.HCM gây thất vọng khi để Hà Tĩnh cầm hòa 0-0 trên sân nhà thuộc vòng 7 V.League 2025/26.

Tiến Linh thi đấu mờ nhạt trong ngày CA TP.HCM bị Hà Tĩnh cầm hòa.

Trên sân Thống Nhất, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh thi đấu mờ nhạt và không để lại dấu ấn nào. Trở về từ đội tuyển quốc gia, chân sút sinh năm 1997 liên tục rơi vào tình trạng "đói bóng" dù CA TP.HCM kiểm soát thế trận tốt hơn.

Bên cạnh đó, tấm thẻ đỏ của Võ Huy Toàn khiến đội bóng chủ nhà phải chơi trong thế thiếu người hơn 30 phút cuối trận. Phút 62, chân sút sinh năm 1992 nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi nguy hiểm với đối thủ, buộc CA TP.HCM rơi vào thế bất lợi.

Từ thời điểm đó, CA TP.HCM phải lùi sâu đội hình để chống đỡ những pha tấn công tốc độ của Hà Tĩnh. Còn Tiến Linh gần như "bị cô lập" trên hàng công, không có cơ hội dứt điểm rõ ràng nào.

Trận đấu còn chứng kiến sự quyết liệt đến nghẹt thở của hai đội. Cả CA TP.HCM lẫn Hà Tĩnh đều khát điểm, sẵn sàng va chạm mạnh trong từng pha bóng. Phút 20, hậu vệ Quang Hùng bên phía chủ nhà phải băng đầu để tiếp tục thi đấu sau pha va chạm với Trọng Hoàng.

Căng thẳng lên cao ở cuối hiệp một. Trọng tài Nguyễn Văn Phúc cho Hà Tĩnh hưởng phạt đền khi nhận định hậu vệ CA TP.HCM để bóng chạm tay. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp xem lại VAR, ông Phúc quyết định hủy bỏ quả 11 m.

Điểm sáng hiếm hoi bên phía CA TP.HCM có lẽ là phong độ xuất sắc của thủ môn Patrik Lê Giang. Anh liên tục có những pha cứu thua xuất thần, giúp đội bóng chủ sân Thống Nhất giữ lại 1 điểm quý giá. Trận hòa 0-0 đưa thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức tạm xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng với 14 điểm, trong khi Hà Tĩnh vẫn giậm chân ở vị trí thứ 13 với 4 điểm.

Các trận đấu sớm cùng ngày, với việc để thua Hải Phòng với tỉ số 0-3, HAGL tiếp tục đứng cuối bảng. PVF – CAND để Thanh Hóa dẫn trước nhưng nỗ lực gỡ hòa 2-2 để níu giữ 1 điểm trên sân nhà.