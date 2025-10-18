Bàn thắng ở phút 90+3 giúp Barca chiếm ngôi đầu của Real

Đêm 18/10, Ronald Araujo tỏa sáng ở phút bù giờ hiệp hai để giúp Barca tạm vươn lên dẫn đầu La Liga.

Phút 90+3, Barca tổ chức đợt tấn công bên cánh phải. Frenkie De Jong nỗ lực thoát xuống đáy biên, trước khi căng ngang vào trong để Ronald Araujo tạo điểm cắt từ cự ly gần, hạ gục toàn bộ hàng thủ Girona.

Bàn thắng muộn của trung vệ người Uruguay giúp Barca chật vật giành 3 điểm trên sân nhà, qua đó vươn lên dẫn đầu giải VĐQG Tây Ban Nha với 2 điểm nhiều hơn Real Madrid. "Los Blancos" sẽ chạm trán Getafe vào 19/10, trước khi bước vào trận Siêu kinh điển vào ngày 26/10.

Barca xứng đáng giành 3 điểm khi tạo thế trận lấn lướt trong phần lớn thời gian trận đấu. Điều này được thể hiện qua tỷ lệ cầm bóng 69% cùng 27 cú sút, trong đó có đến 9 lần đi trúng đích. Ngoài những pha cứu thua xuất sắc của thủ thành Gazzaniga, Girona còn nhận được sự ủng hộ của thần may mắn, khi cú dứt điểm của Marcus Rashford, Fermin Lopez bị khung gỗ từ chôi.

Rashford chơi đầy cố gắng nhưng chưa thể có bàn thắng tiếp theo tại La Liga. Ở trận này, cựu cầu thủ MU còn bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn trước khung thành rộng mở.

Lamine Yamal trở lại sau chấn thương và chưa có phong độ tốt nhất. Cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha bị thay ra sớm và tỏ rõ sự vui mừng khi đàn anh Araujo ghi bàn ấn định thắng lợi ở phút bù giờ.

Ở chiều ngược lại, Girona xứng đáng nhận lời khen vì màn trình diễn đầy ấn tượng trước nhà đương kim vô địch. Đội khách tạo ra khá nhiều cơ hội ngon ăn, đặc biệt là trong hiệp một và chỉ có tài năng của Szczesny mới giúp "Blaugrana" duy trì tỷ số hòa 1-1.

Sơ đồ chiến thuật.