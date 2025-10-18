Cựu sao Barca và '1.000 ngày trong địa ngục'

Ba năm sau chấn thương đầu gối nghiệt ngã, Gerard Deulofeu vẫn chưa thể trở lại sân cỏ. Giữa “1.000 ngày trong địa ngục”, cựu sao Barcelona kiên cường chiến đấu cho giấc mơ được ra sân thêm một lần nữa.

Tháng 1 tới, Gerard Deulofeu sẽ bước sang năm thứ ba kể từ ngày dính chấn thương kinh hoàng - đứt dây chằng chéo trước và rách sụn chêm đầu gối phải - trong trận gặp Sampdoria. Gần 1.000 ngày trôi qua, sân cỏ vẫn chỉ còn là giấc mơ xa vời, nhưng cầu thủ người Catalonia chưa bao giờ thôi chiến đấu.

“Tôi biết mình đang cố gắng làm một điều đặc biệt. Có thể đây là ca hồi phục khó nhất trong lịch sử bóng đá”, Deulofeu chia sẻ trên The Guardian. “Nếu trở lại được, đó sẽ là hơn một nghìn ngày chờ đợi”.

Chấn thương của Deulofeu không chỉ dừng lại ở dây chằng hay sụn chêm. Sau ca phẫu thuật tại Rome, anh bị nhiễm trùng nặng, khiến phần sụn đầu gối bị tổn hại nghiêm trọng. “Khi tôi già đi, đầu gối này có thể bị phá hủy hoàn toàn vì biến chứng đó”, anh nói. “Đây không phải là chấn thương bình thường - nó đã thay đổi cả cuộc đời tôi.”

Dù hợp đồng bị chấm dứt, Udinese - CLB cuối cùng Deulofeu khoác áo - vẫn không bỏ rơi anh. Họ cho phép cựu cầu thủ Barca tiếp tục điều trị tại trung tâm huấn luyện của đội, với hy vọng có thể chứng kiến anh trở lại.

“Họ đang chờ tôi bình phục, giúp đỡ tôi từng bước. Tôi biết ơn họ vì điều đó”, cầu thủ 31 tuổi bộc bạch.

Ba năm không bóng, không khán giả, không tiếng reo hò - với Deulofeu, đó là một cuộc chiến khốc liệt về tinh thần. “Đôi khi tôi nghĩ mình nên dừng lại, rằng sự nghiệp này đã đủ. Tôi có gia đình, có con cái, và có thể sống yên ổn”, anh nói. “Nhưng vợ tôi luôn nhắc: Anh phải thử thêm một lần nữa, anh sẽ làm được”.

Những lúc yếu lòng, chính ánh mắt của con trai là nguồn động lực lớn nhất. “Thằng bé luôn hỏi tôi khi nào sẽ trở lại sân cỏ. Câu hỏi ấy khiến tôi không thể bỏ cuộc”. Deulofeu tâm sự. “Tôi chăm sóc cơ thể mình rất kỹ. Nếu ai có thể làm được điều này, thì đó là tôi”.

Deulofeu từng là viên ngọc sáng của La Masia, được xem là tương lai của Barcelona. Sự nghiệp anh trải dài qua Everton, Sevilla, Milan, Watford và Udinese, với những khoảnh khắc đáng nhớ xen lẫn tiếc nuối.

“Người ta có thể nói tôi đáng ra phải thành công hơn”, anh nói. “Nhưng tôi đã chơi cho Barça, Milan, vô địch Europa League cùng Sevilla, dự Champions League, ghi bàn cho tuyển Tây Ban Nha và vào chung kết FA Cup với Watford… Tất nhiên, nó có thể tốt hơn, nhưng tôi không còn gì để oán trách”.

Ba năm qua, Gerard Deulofeu sống giữa ranh giới của hy vọng và tuyệt vọng. Nhưng giữa “1.000 ngày trong địa ngục” ấy, anh vẫn giữ cho mình một niềm tin: sẽ có ngày, tiếng hò reo lại vang lên, và Deulofeu - người từng gục ngã - sẽ một lần nữa bước ra ánh sáng.