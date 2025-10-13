Chủ tịch Laporta làm hại Barca

Kể từ khi trở lại cương vị Chủ tịch Barcelona vào năm 2021, Joan Laporta đối mặt với bài toán tài chính nan giải của câu lạc bộ.

Barca vẫn gặp khó tài chính dưới thời Laporta.

Tuy nhiên, thay vì dẫn dắt đội bóng vượt qua khó khăn bằng chiến lược bền vững, những quyết định thiếu cân nhắc của Joan Laporta đẩy gã khổng lồ xứ Catalonia vào vòng xoáy khủng hoảng kéo dài.

El Pais đánh giá một trong những sai lầm lớn nhất của Laporta là cách xử lý khoản lỗ khổng lồ hơn 480 triệu euro chỉ trong một năm. Thay vì tận dụng quy định đặc biệt của La Liga, cho phép phân bổ lỗ dần trong giai đoạn hậu đại dịch, ông quyết định ghi nhận toàn bộ số tiền này ngay lập tức.

Hậu quả là giới hạn chi tiêu của Barcelona bị cắt giảm nghiêm trọng, mất hơn 300 triệu euro. Điều này không chỉ làm hạn chế khả năng chuyển nhượng mà còn dẫn đến việc không thể gia hạn hợp đồng với Lionel Messi, biểu tượng của CLB và cỗ máy sinh lời từ thương mại.

Sự ra đi của Messi kéo theo tổn thất doanh thu ước tính 60 triệu euro mỗi mùa, một đòn giáng mạnh vào ngân sách vốn eo hẹp của đội bóng. Ngoài ra, thay vì xây dựng nền tảng tài chính vững chắc, Laporta lại chọn con đường ngắn hạn là bán tài sản và kích hoạt các "đòn bẩy kinh tế".

Việc bán cổ phần của Barca Studios hay quyền phát sóng truyền hình mang lại dòng tiền tức thời, nhưng cái giá phải trả là tương lai CLB bị thế chấp. Đáng chú ý, giá trị của Barca Studios bị thổi phồng quá mức, dẫn đến việc đối tác chậm thanh toán hoặc rút lui, khiến CLB rơi vào cảnh thiếu hụt dòng tiền.

Barca tiếp tục gặp khó thời gian qua.

Những động thái trên không chỉ tạm bợ mà còn làm trầm trọng thêm tình trạng tài chính bất ổn. Dù cắt giảm quỹ lương đáng kể, Barcelona vẫn vấp phải rào cản từ giới hạn lương của La Liga, khiến việc đăng ký cầu thủ mới trở thành bài toán nan giải.

Laporta, với tầm nhìn bị che mờ bởi áp lực cứu vãn đội bóng, dường như đặt cược vào những giải pháp tức thời thay vì hoạch định dài hơi. Ông không phải là người khởi nguồn khủng hoảng, nhưng những quyết định vội vàng và thiếu chiến lược của khiến vết thương tài chính của Barcelona ngày càng khó lành.

Như một hệ quả tất yếu, câu lạc bộ xứ Catalonia đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, khi có khoản lỗ kỷ lục 231 triệu euro trong kỳ báo cáo tài chính tháng 10/2025.

Tổng nợ của đội bóng vượt qua con số 4 tỷ euro, đẩy gã khổng lồ xứ Catalonia vào bờ vực phá sản, thiếu thanh khoản và phải đối mặt với các nghĩa vụ tài chính khó đáp ứng trong ngắn hạn lẫn dài hạn.